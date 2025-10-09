Ojo si vas a alquilar coche en Albania: no llevar esto en la mochila podría costarte cientos de euros

Hace ya unos 12 años, más o menos, que organizo mis propios viajes. Mi época universitaria transcurrió entre los bares más cutres de la noche madrileña, los vuelos de oferta que cazaba para descubrir algún rincón cercano y los mil trabajillos que me buscaba para financiarlos. Cuando llegó la hora de integrarse en el mercado laboral, me aseguré de elegir un trabajo que me permitiera seguir buceando en el ancho mundo. Me he convertido en mi mejor agente de viajes: sé exactamente qué tipo de cosas me apetece hacer y cuáles descartar, el punto exacto de equilibrio entre descubrir y disfrutar sin prisas; y elaboro mis itinerarios y listas de imprescindibles con bastante eficiencia. Pero, y esto es algo que siempre que uno viaje le va a seguir pasando, siempre habrá algo que descubriré al llegar al destino y que no podría haber previsto.