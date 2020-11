Dormir en la casa de 'Toy Story', Barbie, Los Picapiedra... los alojamientos más locos de Airbnb

El Pizza Planet, la habitación de Andy… ¿Te suenan de algo? Son los escenarios de Toy Story, película que ha inspirado a los dueños de una vivienda de El Paso, Texas (EE. UU.) a decorarla como la producción de Pixar. En total, la casa, que se alquila en Airbnb, tiene tres habitaciones y dos baños, todos decorados con motivos de la cinta.

Es apta para ocho personas y no le falta ni un detalle: entre los objetos de decoración hay sombreros de cowboy de Woody, letreros de neón con el título de la canción de la peli (You’ve Got a Friend in Me) y hasta muñecos de la saga. ¿El precio? Parte de 398 euros.

Hasta la cocina está decorada con motivos de la película, y qué decir de la casa por fuera. ¡Calcadita a la de Andy y su familia!

La casa customizada a lo Toy Story es de las últimas en sumarse a la oferta de alojamientos de Airbnb, pero no es la única que recurre a una famosa película o a un famoso personaje para ofrecer un alojamiento de lo más curioso. Desde Barbie hasta Harry Potter, desde Titanic hasta Star Wars, el listado de alojamientos es amplio.

A continuación, os ofrecemos una galería con todas ellas.