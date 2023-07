Los alimentos que no debes probar cuando viajas: puedes tener graves problemas de salud

Cuando viajamos a un nuevo destino, solemos estar abiertos a probar nuevos platos y comidas autóctonos. Sin embargo, hay algunos alimentos que no deberíamos probar porque pueden generarnos graves problemas de salud. En algunos países se recomienda no beber agua que no esté embotellada o productos que estén expuestos a la intemperie, pero hay más. Por esto, a continuación os presentamos un listado con algunos alimentos que no deberías probar cuando viajas porque puedes tener graves problemas de salud.