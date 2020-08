¡Alerta! Hasta 19 tiburones obligan a cerrar playas en la costa de Nueva York

19 tiburones en lo que llevamos de verano se han avistado ya en las playas cercanas a Nueva York, informa el Wall Street Journal. Una de las últimas que ha tenido que ser desalojada por la presencia de tan peligroso escuálido ha sido la de Nickerson Beach. Se encontraba a 36 metros de la costa.

Ha sido Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau, quien ha dado la cifra de los 19 tiburones a través de un tweet.

Nassau County has seen a significant increase in sharks lurking across our south shore, with 19 spotted this season. @NassauCountyPD will continue enhanced air & marine patrols to monitor the coast & protect beachgoers.



Learn more:https://t.co/g0Na1Hf9xq