Alejandro Sanz (57 años) compró 32 hectáreas de robles y castaños en un valle de Extremadura y sin quererlo puso en el mapa uno de sus paisajes más singulares: allí se casó en secreto, bautizó a su hijo y grabó MasterChef
La finca extremeña del cantante esconde un robledal, cientos de castaños y olivos, y se encuentra en una comarca de gargantas naturales, piscinas de agua cristalina y pueblos con siglos de historia.
En mayo de 2012, un centenar de personas puso rumbo a una finca de Jarandilla de la Vera pensando que iban a un bautizo de fin de semana. El hijo de Alejandro SanzAlejandro Sanz y Raquel Perera era la excusa de la celebración, pero el cantante se sacó de la manga un bodorrio sorpresa ante la mirada atónita de sus invitados. Nadie en el pueblo sospechaba nada y los propios amigos del artista alucinaron cuando vieron aparecer a la pareja para renovar sus votos. El escenario elegido para la fiesta fue El Sueño de los Parrales, el refugio cacereño que el músico había comprado a mediados de los 2000 tras enamorarse del norte de Extremadura mientras buscaba un sitio tranquilo donde desconectar.
Aquella propiedad de 32 hectáreas, entre bosques de robles, castaños y las cumbres de Gredos, dejó de ser un rincón casi secreto unos años después, cuando los fogones de MasterChef Celebrity se mudaron a este punto de la comarca de La Vera para cocinarle a la banda del cantante en mitad de los ensayos de su gira.
Entre antiguos secaderos de tabaco, robles y castaños
La finca que enamoró al músico encaja perfectamente en la arquitectura tradicional de esta franja de Cáceres. Se levantó aprovechando los viejos secaderos de tabaco tan típicos de la comarca. Alrededor hay varias hectáreas de robledal, cientos de higueras y unos 800 castaños. Jarandilla está justo en el punto donde las faldas de la sierra de Gredos empiezan a suavizarse hacia el valle del Tiétar.
Se puede decir que el verdadero tesoro de Jarandilla está en sus caminos y en el agua que baja de la sierra. La garganta Jaranda corta el municipio en dos y deja a su paso pozas de agua helada que en los meses de calor son una bendición para darse un chapuzón en plena naturaleza.
Si te apetece andar (sin complicaciones), la Ruta de los Puentes es una maravilla: te lleva cruzando arroyos hasta el Puente Parral, una obra de piedra de origen romano con unas vistas increíbles de las laderas del valle. Otra opción muy top si vas en otoño es la Ruta del Cincho, que se mete por pinares y castañares cuando el suelo se cubre de hojas secas. Te puedes imaginar la paleta de colores de los caminos en esta época: ¡una preciosidad!
El refugio del Emperador y la noche de Los Escobazos
En noviembre de 1556, el mismísimo emperador Carlos V eligió el castillo-palacio de los condes de Oropesa en Jarandilla para instalarse durante meses mientras terminaban las obras de su retiro definitivo en el cercano monasterio de Yuste. Hoy ese edificio es el Parador de Turismo, un espectáculo de patio y torres medievales desde donde arranca la famosa Ruta del Emperador.
Para rematar el paseo, qué mejor que perderte por sus calles empedradas hasta la plaza de la Constitución, asomarte a la iglesia de Nuestra Señora de la Torre y, si te coincide el viaje con el 7 de diciembre, vivir de cerca Los Escobazos: una fiesta alucinante de Interés Turístico Nacional donde los vecinos recorren el pueblo a la luz de las antorchas y escobones encendidos.
Guía de 3 días para recorrer la comarca de La Vera en coche
- Día 1: Jarandilla y el retiro imperial de Yuste. Arranca la mañana callejeando por el centro de Jarandilla y curioseando el patio del Parador. De ahí pon rumbo a Cuacos de Yuste, a apenas diez minutos. Antes de entrar, haz una parada en el Cementerio Alemán, donde descansan soldados de las dos guerras mundiales. Continúa hacia el Monasterio de Yuste para visitar las estancias donde Carlos V pasó sus últimos días.
- Día 2: Valverde y Garganta la Olla. Empieza en Valverde de la Vera, famoso por sus casas de madera y adobe y sus "regaderas" (canales de agua que corren por el centro de las calles). Sube después hacia Garganta la Olla, un pueblo encajonado entre montañas donde merece la pena buscar la Casa de la Inquisición y la curiosa Casa de las Muñecas.
- Día 3: Madrigal de la Vera y chapuzón en el puente romano. Pon rumbo a Madrigal de la Vera para ver el imponente Puente Viejo sobre la Garganta de Alardos, una de las postales más icónicas de la zona. Si el tiempo acompaña, es el sitio perfecto para darse un baño en sus piscinas naturales de agua cristalina.
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