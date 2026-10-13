Alejandro Amenábar (54 años), sobre su infancia en España: “No hacía vida de barrio, vivía en casa, veía muy poca televisión”

Alejandro Fernando Amenábar Cantos, conocido más popularmente como Amenábar, es reconocido por ser uno de los directores de cine, guionistas y compositores más importantes e influyentes a nivel internacional. Películas como Mar adentro, fueron ganadoras de un Óscar en el año 2005 en la categoría mejor película internacional con Javier Bardem de protagonista.

Sara Fernández García

A lo largo de su carrera Amenábar acumula numerosos reconocimientos destacando 11 premios Goya, más de 20 nominaciones, un premio Óscar y un Globo de Oro. Tesis, Abre los ojos o Ágora, son ejemplos de numerosas obras audiovisuales, que aunque no llegaron a ser ganadoras de un Óscar, fueron número uno mundial durante tanto tiempo, convirtiéndose en un sello de identidad para el cineasta.

Paisaje de las afueras de Madrid desde las alturas de Paracuellos del Jarama / Istock / IMAG3S

Las raíces del cineasta hispano-chileno

El 31 de marzo de 1972, Amenábar nació en Santiago de Chile, pero no fue al año siguiente cuando en agosto de 1973 su familia emigró a España, concretamente a Madrid, poco antes del golpe de Estado de Chile. Aquí Amenábar creció, se formó y desarrolló toda su carrera cinematográfica. Cuando llegaron a España se instalaron temporalmente en una caravana en un camping.

Vista aérea de Santiago de Chile al atardecer / Istock / Alexpunker

Los primeros años de su infancia la vivió en Parla, un municipio a las afueras de Madrid, “No hacía vida de barrio, vivía en casa, veía muy poca televisión” declaró en una entrevista para diversos medios de comunicación. Más adelante, fijaron su residencia familiar en Paracuellos del Jarama, donde vivió gran parte de su adolescencia hasta que se trasladó a Madrid Capital para cursar sus estudios oficiales en la Universidad Complutense.

Parque de Parla / Istock / IMAG3S

“Solo era un niño de Paracuellos que quería hacer cine”

Paracuellos del Jarama, es un escenario principal para la vida de Amenábar, fue en esas calles y en ese entorno donde nació su amor por el cine y su gran vocación, “Solo era un niño de Paracuellos que quería hacer cine”, así se definía él. Crecer junto al aeropuerto de Barajas y las impresionantes vistas sobre el valle del Jarama y la silueta de Madrid influyeron en su fascinación por los paisajes amplios y las atmósferas que más tarde plasmaría en la gran pantalla.

¿ Lo sabías? Fue en Paracuellos donde consiguió su primera cámara, una videocámara VHS de la época y comenzó a grabar sus primeros cortometrajes caseros con sus amigos del pueblo como actores.

Paracuellos es un rincón excepcional, no solo por haber sido el escenario donde creció uno de los más grandes cineastas de nuestro país, sino también por su gran riqueza patrimonial, histórica y natural. Allí se puede disfrutar del hermoso paraje de la ribera del río Jarama, un entorno rodeado por bosques de ribera e integrado en la red de espacios protegidos de la cuenca media del Jarama, perfecto para realizar rutas a pie en familia. En pleno corazón de esta localidad madrileña se encuentra su gran emblema, el Castillo de Malsobaco, un conjunto de ruinas de origen musulmán de los siglos IX y X situado sobre un cerro con espectaculares vistas al valle .

Plaza con fuente y Ayuntamiento en Paracuellos del Jarama / wikimedia Commons/direccion general de turismo

El Palacio de los Duques de Medinaceli, también es otra de las paradas más solicitadas, ya que se trata de una antigua residencia señorial de la época que se conserva intacta y se vincula al poder nobiliario y la Encomienda de la Orden de Santiago. También existe un lugar donde se rinde homenaje a la historia, más concretamente a los fusilamientos masivos que ocurrieron en el otoño de 1936 durante la Guerra Civil Española, el cementerio de los Mártires de Paracuellos.