Albert (31 años) y Camila (35 años), la familia que ha dicho adiós a Tarragona por un pueblo de 70 habitantes: “Hemos pasado del ruido constante de la ciudad a despertarnos escuchando los pájaros”

La Denominación de Origen es una de las señas de identidad de esta comarca, salpicada de pueblos medievales y rodeada de un entorno natural envidiable donde, además de todo, se come de maravilla. Y no es una forma de hablar: su gastronomía gira en torno a uno de los productos más codiciados del invierno. ¿Quién no querría vivir en un entorno así?

Alquézar, uno de los pueblos más bonitos de la comarca / Istock / TONO BALAGUER

Es precisamente lo que se dijeron a sí mismos Albert y Camila, una joven pareja que ha decidido dejar Tarragona y marcharse junto a su pequeña hija Mireia a Enate, una localidad de la provincia de Huesca que apenas llega a los 70 habitantes. Las dificultades para encontrar trabajo, el elevado coste de la vivienda y el deseo de criar a su hija en un entorno más tranquilo han sido los tres factores determinantes para tomar una decisión tan vital, tal y como ellos mismos cuentan en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Sara Fernández García

Pueblos contra la despoblación

Según sus declaraciones, conocieron la comarca del Somontano a través del proyecto Pueblos Vivos Aragón, una iniciativa de lucha contra la despoblación coordinada en esta comarca por el CEDER Somontano. Uno de sus programas, Somontano Alquila y Emplea, ayuda a quienes quieren instalarse en pueblos de la zona a encontrar vivienda y oportunidades laborales.

Según la información publicada por la SER, desde 2018 este programa había contribuido a movilizar alrededor de 50 viviendas privadas y más de 70 inmuebles municipales, facilitando la llegada de cerca de 30 familias. Y la pareja de Albert y Camila es uno de sus casos de éxito; tal y como ellos mismos relatan, después de visitar la zona, encontraron una vivienda de alquiler en Enate y Albert consiguió trabajo allí. “Hemos pasado del ruido constante de la ciudad a despertarnos escuchando los pájaros”.

Los barrancos que rodean Barbastro / Istock

Un entorno envidiable

Enate pertenece al municipio de El Grado y es uno de esos pequeños núcleos rurales que forman parte de la realidad demográfica del Somontano que, aunque no está completamente dentro de la denominada ‘España vaciada’, sí que cuenta con pequeños núcleos a los que les está afectando la despoblación.

De hecho, la comarca del Somontano de Barbastro comprende 29 municipios y alrededor de 60 núcleos de población. Según los datos del padrón publicados para 2025, reúne 24557 habitantes en total, pero la distribución es muy desigual: solo Barbastro concentra 17807 vecinos, es decir, aproximadamente el 72,5 % de la población comarcal. El resto está mucho más disperso, dando lugar a pueblos como Enate.

Barbastro, capital del Somontano / Istock

El pueblo con nombre de vino

Como decíamos al principio, la de Somontano es una comarca de paisajes variados: viñedos, olivares, campos de cereal, barrancos, cañones fluviales y pueblos de piedra. Al norte se encuentra la sierra de Guara, que marca la transición hacia el Pirineo. De hecho, la Denominación de Origen Somontano es una de las señas de identidad de la comarca, con unos viñedos que se extienden alrededor de Barbastro, a los pies de los Pirineos y la sierra de Guara.

Enate, de hecho, además de un pueblo es conocido también por dar nombre a una de las bodegas más reconocidas de la denominación de origen. Y su ubicación permite vivir en un entorno rural sin quedar completamente aislado, lo que hace que familias como la de Albert y Camila lo hayan elegido para vivir: Barbastro está a pocos kilómetros, y eso lo hace todo más fácil, sobre todo viniendo de una gran ciudad.