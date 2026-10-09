Alba Carrillo (40 años), sobre el pueblo entre montañas de Ávila donde están sus raíces: "El lugar donde todos los problemas de mi mundo se diluyen"

No son buenos tiempos para Alba Carrillo, al menos en cuanto a la (no) relación que mantiene con su ex Feliciano López. Y es que el ex tenista ha interpuesto una demanda por vía judicial para impedir que pueda seguir hablando de él en público y, por extensión, atentando contra su honor e intimidad, tal y como ha expresado en la demanda.

El pueblo a los pies de la Sierra de Gredos donde se refugia Alba / Istock

Lo curioso es que llevan más de diez años separados, pero el hecho de durante todo este tiempo Carrillo no haya dejado de hablar de él en diferentes platós de televisión y medios de comunicación, parece ser que ha hecho estallar al deportista, que actualmente está casado con la modelo y periodista Sandra Gago, con quien tiene dos hijos. Todo apunta a que protegerles de los constantes ataques de su ex ha sido el principal motivo de la demanda, tal y como apuntan diferentes medios de comunicación.

Sara Fernández García

Mientras llega el día en el que vuelvan a verse en los juzgados, puede que Alba busque refugio allí donde más a gusto se encuentra, alejada de los focos, de los platós de televisión y de las citas con la justicia. Como ya hemos contado en alguna ocasión, ese lugar no es otro que su pueblo al que va desde que era una niña, el pueblo natal de su abuela y el lugar donde ella ha pasado los veranos de su infancia: Nava del Barco, en la provincia de Ávila.

Nava del Barco, en Ávila / Istock

El pueblo de Ávila donde están sus raíces

Alba nació en Madrid, pero su vínculo familiar está en Nava del Barco, en el norte de la provincia de Ávila, dentro de la Sierra de Gredos. Allí nació su abuela materna y pasó parte de su infancia su madre, Lucía Pariente. Siguiendo los pasos de las matriarcas de la familia, Alba también pasó allí numerosos veranos desde niña, jugando con sus primas por las calles del pueblo, tal y como ella misma ha contado en alguna ocasión. Razón de más por la que ahora ella acude constantemente con su hijo. “Lucas no se lo salta nunca”, afirmaba en una entrevista a El Televisero.

Es más, fue precisamente el pasado año, con motivo de una entrevista a Mundo Deportivo, cuando Carrillo llegó a definir su pueblo como “mi lugar en el mundo”, añadiendo después que al llegar allí siente que “todos los problemas de mi mundo se diluyen”. Quizá por eso sobran los motivos para pensar que este será también el lugar al que acuda regularmente, de ahora en adelante, mientras se resuelven sus problemas con Feliciano.

Casas con la típica arquitectura serrana / Istock

Su vínculo actual

Nava del Barco está a unos 1140 metros de altitud, en la vertiente norte de Gredos, y su paisaje está marcado por las gargantas y los cursos de agua procedentes de la sierra. La Garganta de Galín Gómez forma pozas naturales en las que Alba suele bañarse durante el verano. Desde el municipio también parte la ruta hacia la Laguna de la Nava, de origen glaciar.

Con un entorno así, y un vínculo tan familiar, no es de extrañar que Alba lleve años construyendo en Nava del Barco su propia historia. Hasta el punto de que hace solo unos años, adquirió allí una casa ha reformado para convertirla en su cuartel general, su base de operaciones para cada una de esas veces que regresa al pueblo. Una casa que, como ella misma ha dicho, comparte con la compañía de su madre y su hijo.

La vida en el pueblo pasa entre visitas al huerto, paseos por el monte, cenas en familia, baños en las pozas de agua fría (ideal para el verano) y las noches de edredón (no solo en invierno). Ha sido la propia Alba quien, en alguna ocasión, ha llegado a manifestar que en Barco de Ávila es donde se siente ella misma. “Es un lujo ir en chándal sin sentirse juzgada”, como afirmó en una entrevista a The Objetive.