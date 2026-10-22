Air Europa abre dos nuevas rutas directas a Latinoamérica: Madrid tendrá vuelos sin escalas a Barranquilla y a El Salvador desde el 18 de diciembre

El 18 de diciembre, en plena temporada de vuelos navideños hacia América, dos aviones de Air Europa despegarán desde Madrid-Barajas rumbo a destinos que la compañía nunca había operado. Uno pondrá rumbo al Caribe colombiano, a la ciudad del carnaval más famoso del país. El otro volará hacia Centroamérica, a un país que en 2025 superó por primera vez los cuatro millones de turistas. Las dos rutas comparten fecha de estreno, frecuencia y avión, y amplían la red de la aerolínea en América Latina.

El Salvador es uno de los nuevos destinos de Air Europa / Istock

Las dos novedades llegan en un año de expansión para la aerolínea, que en 2026 ha sumado desde Madrid conexiones con Oviedo, Sevilla, Ginebra, Johannesburgo y Düsseldorf (a partir del 30 de noviembre), y que este verano voló por primera vez a Bolonia y Tánger. Los dos nuevos destinos al otro lado del Atlántico son Barranquilla, en Colombia, y San Salvador, la capital de El Salvador.

Tres vuelos semanales al Caribe colombiano

La ruta entre Madrid y Barranquilla funcionará los lunes, viernes y domingos. Los vuelos saldrán de Barajas a las 15:25 y aterrizarán en Barranquilla a las 19:35, hora local, mientras que el regreso despegará de la ciudad colombiana a las 21:35 para llegar a Madrid a las 12:40 del día siguiente. La aerolínea operará la ruta con el Boeing 787-8 Dreamliner, el avión que utiliza en sus vuelos de largo radio, y prevé ofrecer más de 92.000 plazas al año en más de 300 vuelos.

Barranquilla, Colombia. / Istock / David Otalora

Con Barranquilla, Air Europa suma su tercer destino en Colombia. La compañía ya vuela a diario a Bogotá, una ruta que opera desde hace alrededor de una década, y a Medellín, conectada con Madrid desde 2019. Entre las dos, hasta junio de 2026 había transportado casi 2,5 millones de pasajeros, con una ocupación media cercana al 90%, unas cifras que explican el interés por abrir una tercera puerta en el país. Para la nueva ruta, la aerolínea calcula unos 75.000 viajeros en los primeros doce meses.

La ruta llega con el respaldo de las autoridades colombianas, y el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, la ha recibido como una conexión que pondrá la ciudad más cerca "de toda Europa y el resto del mundo".

Carnaval de Barranquilla. / Istock / Franck Camhi

Para el viajero español, Barranquilla es mucho más que un aeropuerto de llegada. Es la cuarta ciudad de Colombia, la puerta de entrada a la costa caribe del país y el escenario de un carnaval que la UNESCO proclamó en 2003 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. La próxima edición se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2027, los cuatro días previos al Miércoles de Ceniza, apenas siete semanas después del estreno de la ruta. La ciudad queda además a medio camino entre Cartagena de Indias y Santa Marta, las otras dos grandes paradas de la costa. Y tiene su propio peso en la literatura: en los años cincuenta, Gabriel García Márquez escribió en el diario El Heraldo y formó parte del Grupo de Barranquilla, la tertulia de escritores y periodistas que se reunía en el bar La Cueva.

Un vuelo nocturno a Centroamérica

La conexión con El Salvador también tendrá tres frecuencias semanales, aunque con un horario pensado para volar de noche. Los vuelos saldrán de Madrid los miércoles, viernes y domingos a la 01:45, y el regreso despegará de San Salvador esos mismos días a las 12:10. El trayecto dura algo más de diez horas, y la aerolínea también lo cubrirá con el Boeing 787-8 Dreamliner.

Volcán Izalco en El Salvador / Istock

Con esta ruta, Air Europa refuerza su presencia en Centroamérica, donde ya vuela a Honduras y Panamá. La propia compañía define el país como "uno de los destinos con mayor crecimiento turístico de América", y las cifras lo respaldan: El Salvador cerró 2025 con más de cuatro millones de turistas, casi el doble que en 2019.

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Buena parte de ese crecimiento ha llegado de la mano del surf. Las playas de La Libertad, con El Tunco como referencia, se han convertido en uno de los grandes destinos de olas del Pacífico centroamericano, y el centro histórico de San Salvador ha vivido en los últimos años una profunda renovación. El país, el más pequeño de Centroamérica, permite combinar en pocos días costa, volcanes y pueblos de montaña. A unos 35 kilómetros de la capital se encuentra además Joya de Cerén, una aldea maya sepultada por la ceniza de una erupción hacia el año 600, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993.