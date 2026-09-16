Ainhoa, creadora de contenido en un pueblo de 14 habitantes de la España vaciada: "Trabajamos 20 horas porque no necesitamos dinero, no tenemos en qué gastarlo"

Imagina trabajar solo 20 horas a la semana y no sentir esa presión constante de tener que consumir. Para muchos es una ilusión, una fantasía, pero para otros es una realidad, como es el caso de Ainhoa, una creadora de contenido que a través de sus redes sociales se encarga de compartir cómo es su día a día en un pueblo rural de apenas 14 vecinos. Un entorno donde no existen tiendas cercanas y el aislamiento tecnológico es real, sin ADSL y un único router, un espacio donde el tiempo vale mucho más que el dinero.

Adriana Fernández

Ainhoa, más conocida en redes como @ainhoavidarural, con más de 70.000 seguidores en Instagram, decidió empezar a vivir en una aldea de Lleida tras abandonar el caos de El Masnou, una localidad costera de Barcelona que llega a los 20.000 habitantes. Amasar pan, cuidar a sus gallinas o hacer labores agrícolas en el huerto, esta es su rutina, una rutina que no requiere dinero y que le ayudó a recomponer y guiar su vida tras una etapa realmente complicada para ella, "Decidí abrir este Instagram para contar mi historia y enseñar que hay luz al final del túnel y para ser luz en el camino de otras... La paz es el mejor regalo".

Aldea Lleida / Istock / ANA DEL CASTILLO

El día a día en la aldea se basa en el trabajo en equipo; son pocas las familias que viven allí y comparten este estilo de vida. No se necesitan jornadas realmente largas, ya que las necesidades de consumo son mínimas. “Trabajamos 20 horas porque no necesitamos dinero, no tenemos en qué gastarlo", comenta.

Puerto de El Masnou, Cataluña / Istock / JackF

Una alternativa real frente al encarecimiento de la vida en las ciudades

No es nada nuevo que el precio de la vivienda y la vida en las ciudades sean cada vez más caros, y que una de las opciones que se barajan entre los jóvenes sea vivir en aldeas pequeñas casi despobladas donde el coste de vida sea mínimo y se lo puedan permitir. Un lugar donde se siga utilizando un abastecimiento de manera tradicional: fruta y verdura adquiridas en el mercado comarcal y la mejor carne de una de las cooperativas más cercanas de la zona.

Iglesias, calles y paisajes del pueblo de Bagergue en la provincia de Lleida / Istock / Javier Perez

El coste de vida influye mucho en el ritmo de vida que lleves. Al estar en un entorno despoblado y donde las tiendas están a muchos kilómetros, los gastos no son tan altos. “Aquí cojo el coche todos los días, pero yo estoy pagando la gasolina a este precio (1,178 €)". Algo que ha generado debate entre sus seguidores es la necesidad del consumismo, que solo mudándose a esta aldea ha podido superar: "¿me confirmáis que en las grandes ciudades pones un pie en la calle y te cuesta dinero?", explica ella.

Aldeas en Lleida / Istock / mamadela

Qué ver en los alrededores de El Masnou

Esta gran localidad situada en la comarca del Maresme en Barcelona, podrá ser muy diferente a una aldea despoblada pero algo único de ella, que no encontrarás en ninguna otra aldea es su rico Patrimonio Histórico y cultural muy ligado a su fuerte tradición marinera, su arquitectura indiana y su época industrial. En tu visita, no puedes perderte la Casa de la Vila, su ayuntamiento, un edificio neoclásico declarado Bien de Interés Cultural del siglo XIX, diseñado por Miquel Garriga y Roca, otros de los templos más famosos es la Iglesia de Sant Pere, de estilo neoclásico y levantada en el siglo XVIII, sobre un antiguo templo, característico por su cúpula y campanario que domina toda la fachada marítima.

Museu Nàutica Masnou / Istock / Raul Ortega Marinas

Algo muy destacado de la arquitectura indiana y modernista, son sus famosos edificios solariegos construidos por sus vecinos que emigraron a América y regresaron para hacer grandes cantidades de fortuna, donde destacan elementos como su forja, mosaicos y galerías ornamentadas. Y si quieres entender la historia naval, la construcción de barcos en los antiguos astilleros locales y su comercio transatlántico, no puedes perderte el Museu Municipal de Nàutica del Masnou, que forma parte del Patrimonio Cultural Catalán.