La aerolínea que vuela sin pasajeros a la zona más misteriosa del mundo

Hasta este aeropuerto de Las Vegas se desplazan cada día los aviones de Janet, una aerolínea que lleva en funcionamiento desde los años 70, según fuentes de la inteligencia estadounidense. Sin embargo, las autoridades competentes nunca han querido confirmar su existencia, a pesar de las evidencias. De hecho, este nombre de la compañía no es más que un acrónimo que hace referencia a Just Another Non Existent Terminal, que vendría a significar 'Solo otra terminal no existente'.