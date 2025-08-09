Adiós a la sombrilla: el nuevo invento que da sombra a cuatro personas llega a las playas españolas

La empresa Jobean creó ShadeSock, la primera sombra de playa inflable por el viento del mundo. Se trata de un tipo de toldo que se hincha, muy ligero, que no tiene aletas, que es silencioso y capaz de aguantar rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora. Su instalación es muy sencilla y solamente necesitarás dos minutos para tener en la playa una sombra que merezca la pena. Los especialistas afirman que con ShadeSock se puede decir adiós definitivo a las sombrillas.