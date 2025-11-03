Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado

El sistema, supervisado por agentes de la Policía Nacional, cuenta con unas cabinas en la que cada viajero no europeo que acceda o salga de España tendrá que validar su pasaporte, seguido de sus datos biométricos con la toma de una fotografía y la lectura de las huellas dactilares de todos los dedos de la mano, excepto el pulgar, así como la fecha y el lugar de entrada o salida.