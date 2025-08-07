800 kilómetros de montaña a pie por un fin solidario: "es el viaje más ambicioso y emocionante que he hecho hasta la fecha"

El autor ha abierto una campaña de Go Fund Me llamada Transpirenaica por Gaza. Con su aventura, busca recaudar fondos con el objetivo de "mitigar el sufrimiento del pueblo palestino", concretamente en la franja, y "no dejar de hablar del genocidio llevado a cabo por el estado israelita”. Su objetivo es recoger 10 euros por cada kilómetro recorrido para "llevar medicamentos, alimentos y bienes de primera necesidad a la población gazati". Pablo, además, aclara: "Debido al bloqueo total que impide el reparto efectivo de ayuda a julio de 2025, en estos momentos no puedo garantizar a qué organización serán destinados los fondos, si bien lo más seguro es que vayan a alguna organización como UNRWA, Médicos del Mundo o una organización similar de carácter laico que pueda operar en territorio palestino y llevar productos tan necesitados al pueblo".