6 viajes que haríamos si nos tocase la Lotería de Navidad: uno por premio

La Lotería de Navidad no premia con una cantidad de dinero tan enorme como para solucionar una vida, es cierto. Pero también es cierto que reparte a mucha gente. Algunos, la mayoría, utilizarán ese dinero para "tapar agujeros" aunque siempre se puede reservar una parte para hacer lo que más nos gusta: viajar.

¿Imaginas si te toca este año? Algo que, por cierto, podrás consultar aquí rápidamente. Para que no te pille desprevenido en caso de que seas premiado, te proponemos una serie escapadas y propuestas de ocio en las que gastar ese dinero imprevisto que llega casi como caído del cielo. Porque nos haya tocado mucho o poco -o incluso nada-, la Navidad es un tiempo para regalarse, para disfrutar aunque solo sea un poco de la vida y disfrutar de un tiempo con quien queramos.

Primer premio: 400.000 €

El Gordo de Navidad reparte 400.000 euros al décimo. Con este dinero lo mínimo que podemos hacer es dar una vuelta al mundo. Puede parecer una locura pero no lo es tanto. Escapar de la rutina durante, al menos tres meses, puede ser mejor incluso que el premio en sí.

Para dar la vuelta al mundo, lo primero que tenemos que hacer es crear la ruta y comprar los billetes. Para ellos, tanto One World como Star Alliance y Sky Team cuentan con sendos billetes que facilitan la vida. El precio de estos billetes, que suelen permitir hacer hasta 16 escalas, está en torno a las 4.000 euros aunque depende de las millas recorridas, los continentes a visitar y la tarifa en la que se elija viajar.

Segundo Premio: 125.000 €

Cuando pensamos en un viaje exótico en seguida la mente se nos va a la Polinesia. Su lejanía y el precio hacen que este viaje se convierta en soñado para muchos. Pero con un segundo premio en tu haber bien puedes permitírtelo. Polinesia e Isla de Pascua es un viaje que propone Catai y que comienza en Santiago de Chile para viajar hasta Rapa Nui y saltar hacia Papeete, Morrea y Bora Bora. Además, se puede hacer una extensión para conocer el desierto de Atacama o Torres del Paine en la Patagonia chilena. Todo esto en 16 días desde 4.425 €. ¿Qué más se puede pedir?

Tercer Premio: 50.000 €

Trekking en el Himalaya. ¿Te apetece? Sin duda puede ser un viaje que cambie tu vida. Tuareg Viatges , especialistas en Nepal propone una ruta por el valle de Katmandú, la zona paisajística de los lagos de Begnas y Pokhara y un trekking de 5 días por la zona de Ghorepani perfecto para los que se inician en este deporte ya que la zona es de fácil aclimatación. Por último, el viaje finaliza con un safari por el parque de Chitwan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco gracias a que protege a algunos de los grandes mamíferos asiáticos como el rinoceronte indio. Todo por un precio desde 1610 € más tasas aéreas.

Cuarto Premio: 20.000 €

Un safari en Tanzania con extensión a las playas de Zanzíbar es lo que se pueden permitir los ganadores de un cuarto premio. Club Marco Polo propone desde 1.545 € este mágico viaje en el que se puede disfrutar del Kilimanjaro, el Parque Nacional de Tarangire, el Área de conservación del Ngorongoro y, por supuesto, del Parque Nacional de Serengeti. Manadas de elefantes, jirafas, cebras, ñus, babuinos, rinocerontes... todo un espectáculo en el que la naturaleza es la protagonista. Además, el viaje acaba en las relajantes playas de Zanzíbar donde la arena es tan blanca y el mar tan azul que, literalmente, hace daño a la vista.

Quinto Premio: 6.000 €

Pasar las Navidades a bordo de un crucero en el Polo Norte no parece una mala idea si en este crucero te dan todo lo necesario para estar de lo más calentito. Este es el caso del Hurtigruten, en Noruega, que para Navidad propone experiencias inolvidables como un safari en motos de nieve hasta una visita a Cabo Norte, el punto más septentrional de Europa; una caminata en las impresionante islas Lofoten o una visita al archipiélago de las Vesterålen, hogar de vikingos. Además, tanto en Nochebuena como en Nochevieja se celebrarán banquetes y fiestas para amenizar dos de las noches más mágicas del año. El precio de estos cruceros parten de 1.321€ por persona aunque no están incluidas las excursiones.

Pedrea: 100 €

Lo cierto es que con 100 euros no da para mucho pero algo se puede hacer. Una de nuestras sugerencias es visitar uno de los Pueblos más Bonitos de España. Para ellos Wonderbox cuenta con tres cofres que no son más que paquetes con los que disfrutar de ellos. El que mejor encaja es el de Dos Días en Los Pueblos Más Bonitos por 79,90€. Ya no hay excusa para no conocer lugares tan bellos como La Alberca, Morella, Trujillo, Rubielos de Mora o Ayllón entre otros.