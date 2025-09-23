5 vuelos por menos de 50 euros ida y vuelta con los que recorrer mundo en otoño
Descubre nuevos destinos a un precio asequible.
Este 22 de septiembre ha empezado por fin el otoño, la mejor estación del año muy a pesar de lo que digan los amantes del verano. Además de que el calor ya cesa y llega ese aire fresquito tan agradable, el paisaje se transforma completamente, con los árboles adoptando esos tonos rojizos y tierra, e incluso cubriéndose de nieve en algunos puntos del planeta.
Para los culos más inquietos, el otoño también ofrece multitud de destinos para una escapada de unos pocos días para descubrir nuevos lugares a un módico precio. Aquí van alguno de ellos:
Cagliari
Por no más de 50€ puedes escaparte a la capital de la isla de Cerdeña, una ciudad de calles peatonales, casas de colores, y plazas llenas de vida. Es el sitio idóneo para vagar sin rumbo, e ir descubriendo por cuenta propia los lugares más recónditos y bellos.
Son muchos los puntos de interés que comprende la ciudad, como el Bastión de San Remy -una antigua construcción para la defensa de la ciudad que hoy en día sirve como mirador-, el anfiteatro romano -esculpido en el siglo II-, o la Catedral de Santa María -construida en el siglo XIII en el corazón del barrio histórico de Il Castello. Lo recomendable si se quiere conocer la ciudad y su historia más a fondo es contratar una visita guiada.
Cagliari, situada al sur de la Cerdeña, es además el punto de partida perfecto para empezar a explorar esa parte de la isla.
Basilea
Considerada comúnmente como la capital cultural de Suiza, por poco más de 50€ puedes visitar una de las ciudades más importantes de este país del centro de Europa.
Lo que sin duda debes visitar si viajas a Basilea es algún museo, pues esta ciudad cuenta con cuarenta museos repartidos por su extensión; los más destacados son el Museo de la Antigüedad, el de los Juguetes, el de Historia Natural, o el Kunstmuseu (el Museo de Arte), que posee varios cuadros de Picasso que donó el propio pintor.
Algo que también destaca en Basilea es el paso del río Rin, que separa la parte nueva de la ciudad de su casco antiguo. Además, en Basilea se encuentra el último puerto fluvial del río, puesto que si seguimos su curso llegamos a las famosas Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de Europa.
Luxemburgo
La capital del Gran Ducado de Luxemburgo se encuentra en la confluencia de los ríos Alzette y Pétrusse, y puedes viajar a ella por menos de 50€.
Uno de los edificios más imponentes de la ciudad es el Palacio Gran Ducal, la residencia oficial del Gran Duque de estilo renacentista.
La ciudad está repleta de puentes, como el puente Adolfo, el Gran Duquesa Charlotte, o el del castillo, los cuales ofrecen unas vistas únicas sobre la ciudad.
Fez
Para escapar un poco del frío otoñal puedes trasladarte hasta esta ciudad del norte de Marruecos por tan sólo 30€. Considerada centro cultural y religioso del país, la ciudad, que data del siglo VIII, cuenta con una riqueza histórica impresionante.
Paseando por ella descubrirás sus murallas centenarias y calles empedradas, además de la Universidad de Qarawiyy, una de las más antiguas de mundo e incluida en la UNESCO.
Pero lo más fascinante de Fez es el azul cobalto símbolo de la alfarería local y que podemos encontrar esparcido por toda la ciudad.
Tirana
Si quieres descubrir una de las ciudades europeas más de moda estos últimos años basta con menos de 50€. Con su curiosa mezcla de herencia otomana, comunista y moderna, la capital de Albania ha sabido transformarse en una ciudad vibrante y dinámica.
Aunque Tirana no es una ciudad donde encontrar grandes monumentos o una larga lista de cosas que hacer, sí que es una ciudad extremadamente viva y llena de historia. La Plaza Skanderbeg, uno de los sitios más importantes de la ciudad, es un recuerdo de la época comunista alrededor de la cuál se sitúan la mayoría de puntos de referencia: la Mezquita de Et’hem Bey, el Palacio de Cultura, la Torre del reloj, o el Museo Histórico Nacional.
