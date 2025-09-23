5 vuelos por menos de 50 euros ida y vuelta con los que recorrer mundo en otoño

Son muchos los puntos de interés que comprende la ciudad, como el Bastión de San Remy -una antigua construcción para la defensa de la ciudad que hoy en día sirve como mirador-, el anfiteatro romano -esculpido en el siglo II-, o la Catedral de Santa María -construida en el siglo XIII en el corazón del barrio histórico de Il Castello. Lo recomendable si se quiere conocer la ciudad y su historia más a fondo es contratar una visita guiada.