5 viajes muy baratos perfectos para hacer en enero de 2026: los destinos más bonitos desde el norte de África hasta el este de Europa

Ese paisaje de los cuentos más clásicos es el que se observa en la Selva Negra alemana. Frondosos bosques, aldeas con tejados a dos aguas y carreteras serpenteantes que conectan toda la región es lo que más la caracteriza. Se trata de un viaje a la calma, a la vida lenta y pausada, donde el silencio tan solo se rompe con las cascadas, las campanas de las iglesias y el crujido de la nieve.