5 curiosidades del otoño en Canadá que te sorprenderán

La Costa Este de Canadá cuenta con ciudades emblemáticas como Montreal, Québec, Ottawa y Toronto, que se separan entre ellas por la naturaleza majestuosa de sus extensos parques nacionales, sus emblemáticas cataratas, bosques frondosos y más de un centenar de lagos. Te contamos 5 particularidades de estas tierras que seguro no conocías y que acabaran de convencerte de que tienes que visitar, sí o sí, este paraíso natural.

Las vistas del Cañón de Santa Ana

Es en otoño cuando el paisaje de Quebec muestra todo su esplendor, adquiriendo tonos del rojizo al dorado. Comienza la estación más fría del año, pero las temperaturas todavía no son gélidas. Asimismo, las lluvias acumuladas con las tormentas de final del verano hacen que esta época sea la mejor para visitar el Cañón de Santa Ana, que alberga el río del mismo nombre, desembocando en una cascada de 74 metros. Y sí a ti no hay aventura que te frene, el puente colgante suspendido a 60 metros de altura brinda una vista increíble del cañón.

Aquí no hay tráfico

América del Norte es conocida por albergar un montón de parques nacionales, pero si quieres estar tranquilo, no hay ningún sitio mejor que las Toronto Islands. ¡Allí no verás ni un coche! No circulan. Este paraíso natural a solo 10 minutos en ferry de la zona financiera de Toronto es uno de los rincones favoritos de los canadienses, un lugar donde relajarse y, en otoño, observar los múltiples colores de las hojas caídas de los bosques.

De hecho, la palabra Toronto procede del iroqués Tkaronto, que significa “lugar donde los árboles están en el agua”

Sirope de arce, el dulce canadiense

Seguro que más de una vez has sucumbido antes unos panqueques/pancakes con fruta, nata o chocolate y, como topping, un buen chorro de sirope de Arce. A diferencia de lo que muchos piensan, se trata de un endulzante completamente natural que es elaborado y consumido principalmente en Canadá, tanto es así que la hoja de este árbol forma parte de la bandera nacional de Canadá. La provincia de Quebec produce el 85% del sirope de arce en el mundo. Fueron los indígenas de Norte América quienes descubrieron el sirope de arce y lo usaban como alimento y como medicina.

En varios de los pueblecitos de Quebec encontrarás no solo jarras con delicioso jarabe de arce, sino también caramelos (sin aditivos de azúcar), limonada y kombucha a partir del jugo de este árbol e incluso chocolate. Para las excursiones por estos parajes, no dejes de comprar alguna de las barritas energéticas hechas con esta delicia dulce.

El bagel que viajó a la Luna

Hablando de cómo Canadá es también un paraíso gastronómico, te recomendamos que cuando estés en Montreal acudas a Fairmount Bagel, presente en la ciudad desde 1919 en el número 74 de la avenida Fairmont West, en el corazón del Mile End. Su bagel es el único que ha llegado al espacio gracias al astronauta de origen montrealés Greg Chamitoff, que lo eligió su snack favorito en su aventura espacial.

Tráfico bilingüe

Ni en la mismísima Francia las señales de tráfico de Stop están traducidas. En Quebec, todo un ejemplo de bilingüismo, las señales de tráfico están en su gran mayoría en ambos idiomas. Así que si eres de los que se ha hecho fotos con los semáforos en Berlín o las señales de alerta por canguros en Australia, aquí tienes otra instantánea de lo más curioso para tu colección.

