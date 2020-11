5 artículos navideños para recorrer el mundo estas fiestas sin salir de casa

Nos gusta adelantarnos y por eso ya hemos empezado a pensar en las navidades de este año, que como todos imaginamos, no serán muy parecidas a lo que estamos acostumbrados. Pero no pasa nada, debemos mantener la ilusión y pensar en lo que haremos cuando todo termine. Para los aventureros y amantes de los viajes, hemos hecho una selección de algunos de los artículos navideños que no faltan en algunas partes del mundo. Así convertirás tu casa en una mezcla de culturas y estas fiestas tendrán sin duda, un sabor diferente.

El vino caliente o vino especiado es una preparación alcohólica que se compone principalmente de vino, azúcar, naranja y especias. Tiene su origen en Europa, donde tradicionalmente se toma durante el adviento cristiano, correspondiente con los fríos meses de noviembre y diciembre. No falta en los mercadillos navideños alemanes ni es las mesas de navidad.

Qué mejor forma de trasladarse a Francia que con el adorno navideño que recrea la roseta de la Catedral de Estrasburgo. Además de elegante, es precioso, lleno de vitalidad y color para celebrar las fiestas más bonitas del año.

En Austria se utiliza la corona de Adviento para representar la cuenta atrás para la Navidad. Está formada por cuatro velas, y se va encendiendo una cada domingo hasta llegar a Navidad.

El panettone es el postre típico que se degusta en las casas italianas durante las navidades.

Toda Inglaterra vista sus puertas y balcones de estos colores y con guirnaldas como esta para celebrar la llegada de navidad. Todo un festival de luces y decoración.