30 años de aventuras inolvidables en PortAventura World: toca celebrar (y regalar premios)

Woody sigue sin aparecer y tú estás a punto de darte por vencido. La emoción se palpa en el ambiente y familias enteras se agolpan en el pueblo pesquero de Mediterránea. La Birthday Parade está a punto de comenzar y coges sitio para ser testigo privilegiado de este desfile de cumpleaños tan especial. De repente, notas que te tocan el hombro, te giras y ves como Woody Woodpecker te dedica una de sus sonrisas cautivadoras. ¡Lo lograste! Te da un abrazo y un sobre con varias invitaciones para disfrutar de PortAventura World y se va corriendo para subirse en una de las carrozas.