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Ediciones Reunidas S.A.U. se suma al programa Kit Espacios de Datos

Ediciones Reunidas S.A.U. da un paso más en su transformación digital y se incorpora al programa Kit Espacios de Datos, la iniciativa con la que el Gobierno y los fondos europeos NextGenerationEU ayudan a las empresas a compartir información de forma segura en espacios de datos.

Ediciones Reunidas S.A.U. se suma al programa Kit Espacios de Datos

Ediciones Reunidas S.A.U. se suma al programa Kit Espacios de Datos / Istock

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Redacción Viajar

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Ediciones Reunidas S.A.U. participa en el programa Kit Espacios de Datos para impulsar su incorporación a un espacio de datos, con financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionado por Red.es, apoya a empresas y entidades que quieren integrarse en espacios de datos. Son entornos en los que distintas organizaciones comparten información de forma segura y con reglas comunes. Para la empresa supone avanzar en su transformación digital y explorar nuevas oportunidades a partir del uso compartido de datos.

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El proceso cuenta con el acompañamiento del Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED), que asesora a las entidades durante su incorporación.

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU / .

Kit Espacios de Datos

Kit Espacios de Datos / Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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