Ediciones Reunidas S.A.U. se suma al programa Kit Espacios de Datos

Ediciones Reunidas S.A.U. participa en el programa Kit Espacios de Datos para impulsar su incorporación a un espacio de datos, con financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionado por Red.es, apoya a empresas y entidades que quieren integrarse en espacios de datos. Son entornos en los que distintas organizaciones comparten información de forma segura y con reglas comunes. Para la empresa supone avanzar en su transformación digital y explorar nuevas oportunidades a partir del uso compartido de datos.

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El proceso cuenta con el acompañamiento del Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED), que asesora a las entidades durante su incorporación.

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU / .