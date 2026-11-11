El espectáculo de magia con tres récords Guinness que llega por primera vez a Madrid y promete sorprender a toda la familia

Hay espectáculos que se disfrutan y otros que consiguen que, por un momento, vuelvas a sentirte como un niño. De esos en los que intentas descubrir el secreto del truco, miras dos veces al escenario y acabas preguntándote cómo es posible lo que acabas de ver. Algo parecido es lo que propone ILLUSION SHOW, el espectáculo con el que Henry & Klauss llegan por primera vez a Madrid.

La cita comienza el próximo 21 de noviembre en el Teatro Albéniz, donde este dúo brasileño presentará una propuesta que va mucho más allá de los tradicionales números de magia. Grandes ilusiones, música original interpretada en directo y tecnología se unen en un montaje de gran formato pensado para sorprender tanto a pequeños como a mayores.

Una oportunidad para cambiar una tarde cualquiera por uno de esos planes que terminan convirtiéndose en recuerdo familiar.

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Quiénes son Henry & Klauss, los ilusionistas que han batido tres récords Guinness

Quiénes son Henry & Klauss, los ilusionistas que han batido tres récords Guinness / Cortesía

Detrás de ILLUSION SHOW están Henry & Klauss, dos ilusionistas brasileños que llevan más de 18 años recorriendo escenarios de todo el mundo. Su trayectoria incluye tres récords Guinness, el prestigioso Mandrake d'Or -considerado uno de los grandes reconocimientos internacionales de la magia- y su participación en America's Got Talent.

Su éxito no se limita a los reconocimientos. Más de 2,5 millones de espectadores han asistido a sus espectáculos, que han pasado por países como Estados Unidos, China, Francia, Italia y Portugal.

Ahora, Madrid se suma a ese recorrido internacional. Y lo hace con una propuesta que busca acercar la magia a una nueva generación de espectadores sin renunciar a sorprender a quienes llevan toda la vida disfrutando de ella.

Un espectáculo de magia que parece sacado de una película

¿Qué ocurre cuando se mezclan grandes ilusiones, música en directo y tecnología sobre un mismo escenario? El resultado es ILLUSION SHOW, una experiencia que convierte cada número en parte de una historia visual y sonora.

Durante 1 hora y 20 minutos, sin descanso, Henry & Klauss encadenan ilusiones de gran formato en un espectáculo acompañado por una banda sonora original interpretada en directo. La música no es un simple acompañamiento: marca el ritmo, crea expectación y ayuda a que cada sorpresa llegue en el momento preciso.

La puesta en escena y los recursos tecnológicos completan una propuesta en la que lo imposible parece estar al alcance de la mano. Y quizá ahí reside parte de su atractivo: el espectador no solo contempla los trucos, sino que intenta encontrar una explicación mientras disfruta de lo que sucede delante de sus ojos.

Lo mejor es llegar sin saber demasiado. Porque en un espectáculo de estas características buena parte de la diversión está precisamente en dejarse sorprender.

Un plan en Madrid para disfrutar con niños (y también sin ellos)

Con una edad recomendada a partir de los 4 años, ILLUSION SHOW se presenta como una alternativa de ocio para quienes buscan un plan diferente en familia.

Es una de esas propuestas que pueden reunir en una misma butaca a varias generaciones: los niños descubriendo por primera vez la emoción de la magia en directo, los adolescentes dejándose llevar por el espectáculo y los adultos intentando averiguar cómo se han hecho algunos de los trucos.

Pero no hace falta ir con niños para disfrutarlo. También puede ser una buena opción para una tarde en pareja o una salida con amigos, especialmente si apetece cambiar el habitual plan de cine o cena por una experiencia distinta.

Además, su duración de 80 minutos y el hecho de que no tenga descanso permiten organizar fácilmente el resto de la jornada, algo especialmente práctico cuando se va con los más pequeños.

Fechas, horarios y entradas para ILLUSION SHOW en Madrid

Fechas, sesiones y precio de las entradas / Cortesía

El espectáculo podrá verse en el Teatro Albéniz de Madrid desde el 21 de noviembre y hasta el 17 de enero. Las entradas están disponibles en El Corte Inglés desde 30,80 euros.

Estas son las fechas anunciadas para la temporada:

Noviembre: 21, 22, 27, 28 y 29.

21, 22, 27, 28 y 29. Diciembre: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27.

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27. Enero: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y hasta el 17 de enero.

Los viernes cuentan con una sesión, mientras que los sábados y domingos hay dos funciones, lo que permite elegir entre distintos horarios para organizar la visita.

Si estás pensando en acudir con niños, las sesiones de fin de semana pueden ser una buena alternativa para encajar el espectáculo en los planes del día sin demasiadas prisas.

Las entradas se pueden adquirir a través de El Corte Inglés. Una ocasión para descubrir en directo a dos ilusionistas que han conquistado escenarios internacionales y comprobar por qué sus espectáculos han conseguido sorprender a millones de personas.

Porque, a veces, el mejor plan es sencillamente dejarse llevar por la magia.