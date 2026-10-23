El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 23 de octubre al 6 de noviembre

El Parque Natural de Corcovado, en Costa Rica / Istock

El destino: Costa Rica

Selvas tropicales, bosques nubosos, volcanes activos y más de 1.300 kilómetros de costa repartidos entre el Pacífico y el Caribe. Costa Rica concentra en su territorio el 6,5 % de la biodiversidad mundial y lleva décadas apostando por su conservación, con más de una cuarta parte del país protegida mediante parques nacionales y reservas naturales.

Una geografía que también permite practicar casi cualquier deporte de aventura: desde descender en rafting los rápidos del río Pacuare hasta sobrevolar en tirolina las copas de los árboles de Monteverde, donde habitan quetzales, monos y perezosos. Los senderistas tienen donde elegir, con rutas entre las antiguas coladas del volcán Arenal o por las selvas del Parque Nacional de Corcovado.

Tampoco faltan opciones junto al mar: Tamarindo y Santa Teresa son dos de los grandes destinos para practicar surf, mientras que Manuel Antonio combina playas de arena blanca con vegetación tropical y Tortuguero permite recorrer sus canales en kayak y presenciar, durante la temporada de anidación, el desove de las tortugas marinas. ¿Te gustaría conocer Costa Rica? En VIAJAR estamos sorteando un viaje para dos personas, con vuelos y dos noches de hotel incluidos, entre quienes completen nuestro juego interactivo. Puedes participar aquí.

La colegiata de Belmonte (Cuenca) / Wikimedia Commons

La escapada: Belmonte

A menos de dos horas de Madrid, en plena llanura manchega, Belmonte conserva una de las fortalezas más singulares de España. Construido en el siglo XV por orden de Juan Pacheco, marqués de Villena, su castillo destaca por una planta estrellada de seis puntas, con nueve lados y seis torres defensivas, que lo distingue de las habituales fortalezas medievales. Tras sus muros de piedra se esconde otra sorpresa: una colección de artesonados mudéjares y una bóveda de mocárabes de tradición nazarí, testimonio de la convivencia entre la arquitectura gótica y la decoración de influencia islámica.

En el siglo XIX, Eugenia de Montijo, última emperatriz de Francia, impulsó su restauración y dejó su huella en unas estancias palaciegas que hoy pueden visitarse junto a las dependencias medievales. El castillo también ha tenido una larga relación con el cine, apareciendo en películas como El Cid, Los señores del acero o Juana la Loca. Y la escapada no termina en sus murallas: el casco histórico de Belmonte, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva edificios como la Colegiata de San Bartolomé, donde fue bautizado Fray Luis de León, además de calles de piedra y ejemplos de arquitectura tradicional manchega.

British Pullman / Paul Blowfield

El trayecto: British Pullman

Desde la londinense estación de Victoria parte un tren que parece haberse detenido en la edad dorada del ferrocarril, esa a la que todos los amantes de los viajes soñamos con regresar.

El British Pullman, A Belmond Train, propone excursiones de un día por la campiña inglesa a bordo de doce vagones históricos de las décadas de 1920 y 1930, restaurados para recuperar el esplendor de sus interiores art déco: marquetería, paneles de madera, detalles de latón y tapicerías de época. Algunos conservan, además, historias singulares, como el coche Gwen, en el que viajó Isabel II hasta Brighton, o Vera, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y transportó al entonces príncipe Carlos y a la princesa Ana.

Entre copas de champán y propuestas gastronómicas servidas a bordo, el tren recorre destinos como Oxford, Bath o Canterbury, además de organizar salidas especiales vinculadas a acontecimientos británicos. Una manera de descubrir Inglaterra que convierte el propio trayecto en el principal atractivo del viaje.

La azotea del hotel Thompson Madrid, del grupo Hyatt / DR

El hotel: Thompson Madrid

En plena calle Montera, a pocos pasos de la Puerta del Sol, Thompson Madrid, by Hyatt, ocupa un edificio de diez plantas que traslada el lujo contemporáneo al centro de la capital. Sus habitaciones y suites apuestan por una estética residencial, con suelos de madera, detalles en piel y mármol y una decoración que busca alejarse de la impersonalidad de los grandes hoteles. Entre sus alojamientos destaca una suite Penthouse distribuida en dos plantas, mientras que su ubicación permite recorrer a pie buena parte del Madrid histórico, desde la Gran Vía hasta la Plaza Mayor.

Pero quizá lo más interesante esté en las alturas: una azotea con piscina de temporada, vistas de 360 grados y el restaurante Makáá, donde las brasas protagonizan una carta de inspiración mediterránea. A pie de calle, La Barra de Ultramarines recupera la tradición del tapeo, mientras que Jack’s Club, un piano bar de luces tenues y cócteles de autor, ocupa un espacio que durante más de dos siglos albergó la iglesia de San Luis Obispo. Un hotel que permite conocer Madrid también sin salir de él.

El Menú Jueves de Brasas, en el Jardín del Intercontinental / DR

El restaurante: Intercontinental

En el paseo de la Castellana, El Jardín del InterContinental Madrid esconde una terraza de abundante vegetación, fuentes y una historia que se remonta a mediados del siglo XX. El hotel abrió sus puertas en 1953 sobre el antiguo palacio del duque de Aliaga, y todavía conserva algunos elementos originales, además de una fuente art déco firmada por el escultor Ángel Ferrant.

En este escenario, dividido en restaurante, bar y zona lounge, el chef Miguel de la Fuente propone una cocina mediterránea de temporada que incorpora técnicas e influencias internacionales. Entre sus propuestas destacan los Jueves de Brasas, con un menú para compartir que incluye criollo a la brasa con mahonesa de chimichurri, un chuletón de lomo bajo de 700 gramos y su fantástica ensalada de tomates, todo acompañado de vino de Bodega Más Que Vinos. Para quienes prefieran los sabores del otro lado del Atlántico, el próximo 26 de noviembre el hotel recuperará su tradicional celebración de Acción de Gracias, con un almuerzo especial y una cena bufé protagonizados por el pavo asado y otros clásicos de la gastronomía estadounidense. No en vano este fue el primer hotel americano de Madrid.

Pacto de Causas, en Pacto de Raíz / Beltran Casaseca

El plan: 4 manos en Pacto de Causas

En Perú, "causa" no es solo uno de los platos más populares de su recetario: también es una forma de llamar a un amigo. De ese doble significado nace Pacto de Causas, el ciclo de cenas con el que Pacto Raíz, la tasca mestiza de la calle Espartinas, invita a cuatro cocineros a compartir fogones con su equipo.

André Chumbe, Rocío Martínez y Alex Marugán, responsables de este restaurante donde se cruzan las cocinas callejeras de Perú y México con el producto y los guisos españoles, recibirán a Jonathan Ordóñez (Paschi), Roberto Martínez (Tripea), Rafa Bergamo (Kuoco) y Danitza Alpaca (Manifesto 13). Cada uno protagonizará una cena a cuatro manos en la que sus respectivas influencias gastronómicas se encontrarán en un menú de ocho pases. Tras la primera cita del 21 de octubre, las siguientes tendrán lugar los días 28 de octubre, 4 y 18 de noviembre, respectivamente. Las plazas son limitadas.

Dos de los grandes propuestos por Cepa 21 para esta Navidad / DR

El capricho gastro: los grandes de Cepa 21

La Ribera del Duero no vive solo de tintos, y Cepa 21, la bodega de José Moro en Castrillo de Duero (Valladolid), se ha empeñado en demostrarlo de cara a estas estas Navidades.

El primero de los tres vinos que recomiendan para la mesa es La Rendija 2024, su primer blanco, elaborado con Albillo Mayor procedente de viejas cepas situadas a casi 900 metros de altitud. Criado sobre lías en roble francés, combina notas de fruta blanca, cítricos y flores secas con una textura untuosa que permite acompañar pescados y mariscos. Para quienes prefieran el tinto, La Pelliza 2024 recupera la tradición de los viñedos donde convivían distintas variedades: Tempranillo, Albillo, Garnacha y otras uvas minoritarias de una parcela de más de 90 años se vendimian y elaboran juntas, dando lugar a un vino de producción limitada con notas florales y de frutos rojos y negros. Completa la selección Hito Rosado 2025, elaborado mediante prensado directo y con un perfil fresco que encaja especialmente bien con los aperitivos. Tres referencias que permiten recorrer distintas expresiones de la Ribera del Duero, también alrededor de una mesa navideña.

La nueva depiladora portátil de Jata y Cuore / DR

No te olvides de..: el nuevo dispositivo portátil de Jata y Cuore

Hay objetos que agradecemos especialmente cuando toca hacer la maleta, y los que ocupan poco espacio y cumplen varias funciones tienen todas las papeletas para acabar entre nuestros imprescindibles.

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Es el caso de la mini depiladora facial 2 en 1 de Jata y Cuore, un dispositivo de apenas 11,1 centímetros de largo que recuerda por su tamaño y formato a un pintalabios. Incorpora dos cabezales intercambiables: uno para eliminar el vello facial de zonas como el labio superior o la barbilla y otro para perfilar las cejas, ambos con cuchillas de acero inoxidable. Pero quizá su detalle más práctico sea el pequeño espejo integrado en la tapa, que permite realizar retoques sin depender del baño del hotel. Se carga mediante USB-C, ofrece hasta 90 minutos de autonomía e incluye un cepillo para limpiar las cuchillas. Una alternativa compacta a las herramientas de depilación convencionales, especialmente útil para llevar en el neceser de viaje. La colaboración está disponible en exclusiva en Carrefour.