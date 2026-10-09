Madrid no tiene playa, pero tiene la cita imprescindible para buceadores de este otoño: Karlos Simón anuncia expediciones, presenta su nuevo libro y sortea viajes de buceo, un ordenador y suscripciones a VIAJAR

El próximo 17 de octubre, los fondos marinos que todavía no hemos descubierto comenzarán a atisbarse en Madrid. Karlos Simón presentará en la Sala Galileo Galilei sus próximos viajes y expediciones de buceo en un evento gratuito conducido junto a Sara Escudero, donde océanos, destinos y tiburones compartirán escenario. Y, entre expedición y expedición, habrá alguna que otra posibilidad de salir de la sala con el próximo viaje ya resuelto.

Porque durante el encuentro no solo se desvelarán los destinos a los que pondrá rumbo Karlos Simón Viajes y Expediciones el próximo año. También se presentará el nuevo libro del buceador, El mundo de los tiburones y cómo bucear con ellos, y se sortearán entre los asistentes viajes de buceo, un ordenador Mares y suscripciones a la revista VIAJAR, además de otras sorpresas.

¿Dónde viajar para ir a bucear en 2027?

Esa es una de las grandes preguntas que quedarán resueltas durante la mañana. Karlos Simón aprovechará la cita madrileña para presentar el calendario de viajes y expediciones de buceo de 2027 y descubrir los destinos que protagonizarán la próxima temporada.

La presentación permitirá conocer las próximas propuestas de primera mano, pero también escuchar las experiencias de quien ha hecho del fondo marino su particular mapa de viajes. Junto a Sara Escudero, Simón hablará de viajes, océanos, buceo y tiburones, además de compartir algunas de las historias acumuladas durante sus expediciones.

Karlos Simón presenta sus viajes de 2027 / DR

Karlos Simón tiene nuevo libro (y los tiburones son los protagonistas)

Precisamente estos últimos protagonizan la segunda gran novedad del encuentro. Karlos Simón presentará El mundo de los tiburones y cómo bucear con ellos, un nuevo libro dedicado a conocer a estos animales y, como adelanta su propio título, aprender cómo aproximarse a la experiencia de sumergirse junto a ellos.

De Madrid a la próxima expedición

Alguno de los asistentes podría salir de Galileo Galilei bastante más cerca de conseguirlo. Durante la presentación se celebrarán diferentes sorteos, y entre los premios anunciados hay nada menos que viajes de buceo. También se sorteará un ordenador de buceo Mares, suscripciones a VIAJAR y otras sorpresas que se descubrirán durante la jornada.

Para participar en ellos será necesario facilitar correctamente los datos solicitados al reservar la entrada. Puedes sacar tu entrada gratuita aquí.

Cómo asistir al evento de Karlos Simón en Madrid

La cita será el sábado 17 de octubre de 2026 en la Sala Galileo Galilei, en el número 100 de la calle Galileo, en el barrio madrileño de Chamberí. La apertura de puertas está prevista para las 11:15 horas y la presentación comenzará a las 12:00 horas.

La entrada es gratuita, aunque es necesario conseguirla previamente. El 17 de octubre sabremos dónde estarán algunas de las grandes inmersiones de 2027. Y puede que alguno salga de la sala sabiendo, además, que estará allí para vivirlas.

Noticias relacionadas

Apúntate al evento gratis en este enlace.