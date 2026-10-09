El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 9 al 23 de octubre

El destino: Chile

Pocos países permiten pasar del desierto más árido del mundo a glaciares, volcanes, lagos y ciudades abiertas al Pacífico sin abandonar sus fronteras. Chile convierte esa geografía extrema en su principal argumento viajero: al norte, el desierto de Atacama despliega salares, lagunas altiplánicas y algunos de los cielos más limpios del planeta; hacia el sur, el paisaje cambia hasta alcanzar la Patagonia, donde mandan las montañas, el hielo y los grandes espacios abiertos. Entre ambos extremos quedan ciudades como Santiago y Valparaíso, regiones vinícolas y una costa que acompaña buena parte de un país cuya extraordinaria longitud permite encadenar paisajes casi opuestos en un mismo viaje.

Los glaciares de Chile son una maravilla natural / Unsplash / Peter Winckler

La escapada: Tui y los pueblos de frontera

A un lado, Galicia; al otro, Portugal; y entre ambas, el Miño marcando una frontera. Tui es un destino que permite convertir una escapada a una pequeña ciudad con encanto en viaje internacional. Su casco histórico de raíces medievales asciende hasta la Catedral de Santa María, levantada a lo largo del siglo XII, mientras entre sus calles aparecen la Capilla de San Telmo, el convento de Santo Domingo y restos de las antiguas murallas. A todo ello se suma una gastronomía inevitablemente gallega —con el pulpo à feira entre sus grandes reclamos— y el trasiego de peregrinos del Camino Portugués. Basta después atravesar alguno de los puentes sobre el Miño para llegar a Valença do Minho y continuar descubriendo esos pueblos de frontera en los que dos países, dos cocinas y dos formas de mirar el mismo río hablan en idiomas (apenas) distintos.

El río Miño separando Tui y Portugal / Istock / RS74

El trayecto: la clase business de Turkish Airlines

Si sabes cómo tienes que volar, el viaje empieza mucho antes de aterrizar. En la business class de Turkish Airlines, el trayecto recupera algo de aquella época dorada de la aviación: un brindis de bienvenida, amenity kits de Lanvin, asientos que se transforman en camas full-flat y una propuesta gastronómica que combina recetas turcas e internacionales, desarrollada junto a DO&CO y presentada a bordo por un Flying Chef. Estambul funciona como gran bisagra entre Oriente y Occidente y como puerta de entrada a más de 350 destinos; y, si la conexión supera las 20 horas, el programa Stopover permite convertir la escala en una pequeña escapada por la ciudad. Antes de volver a despegar, el Lounge Business prolonga la experiencia en 6.000 metros cuadrados inspirados en la cultura otomana, con espacios privados y sabores locales. El lujo se saborea tanto en tierra como a 10.000 metros de altura.

Estambul, sede de Turkish Airlines / Unsplash / Fatih Yurur

El hotel: Casa MET Sitges

A apenas 100 metros del mar y a pocos minutos del centro histórico de Sitges, Casa METT Sitges recupera cinco villas históricas de estilo noucentista —antiguo hogar del Hotel Capri y parte del patrimonio arquitectónico de la localidad— para convertirlas en un pequeño refugio mediterráneo de 38 habitaciones, muchas con terraza privada. Jardines, piscina y unos interiores luminosos de materiales naturales ponen el escenario; mientras que el restaurante Balera lleva a la mesa una cocina italiano-mediterránea de producto de temporada, pasta fresca, pescados, carnes y pizzettas. Como guinda, un espacio wellness operado por Valmont completa una estancia pensada para tomarse en serio aquello de bajar el ritmo. Pero no vayamos a engañarnos: este hotel no se aísla de Sitges, sino que busca precisamente aprovechar todo lo que hace especial al destino: el mar, la vida al aire libre y las sobremesas que se alargan.

Hotel Casa METT, en Sitges / Matty Loucas

El restaurante: Norah

En el número 15 de Monte Esquinza, Norah lleva el Mediterráneo hasta Madrid. Esto ya lo hemos oído, ¿verdad? Pero lo verdaderamente innovador es que lo hacen con una propuesta que se aleja radicalmente de los tópicos. Detrás del proyecto están Natalia Dzidziguri y Tea Khuade, que querían crear un concepto no solo gastronómico, sino también social. El espacio diseñado por Trueba Studio, cálido, íntimo y sin excesos, acompaña una carta de Eli Shtein que mira al Mediterráneo con bastante libertad: hay sardinas ahumadas sobre brioche y tomate rallado, carpaccio de gamba roja con chile tatemado y pulpo a la brasa con patatas crujientes y vinagreta de tomate. La parte líquida está a la misma altura, con una bodega seleccionada por Alberto Ruffoni que recorre España, Francia, Italia, Grecia o Líbano, dibujando su propio mapa vinícola del Mediterráneo, además de coctelería de autor. ¿Y si nos quedamos un ratito más?

Norah, el nuevo restaurante llamado a ser de moda en Madrid / DR

El plan: Villa Ahora de Ron Barceló

Os reto a encontrar un plan mejor que una fiesta de pueblo. Villa Ahora, la cita creada por Ron Barceló, regresó el 25 de septiembre de 2026 después de una primera edición celebrada el año pasado. La propuesta traslada a Madrid el espíritu de esas jornadas en las que la música toma las calles y todo el mundo acaba encontrándose en la plaza. Lo ha hecho, además, en una ubicación secreta, que ha servido de escenario para una programación con actividades, sorpresas y algunos de los DJs más destacados del país. La idea es condensar en una sola jornada ese punto de encuentro entre verbena, celebración popular y noche de música, aunque sin necesidad de abandonar la capital. Ya estamos deseando que llegue 2027.

Villa Ahora, la fiesta creada por Ron Barceló como homenaje a las celebraciones populares, regresará el 25 de septiembre a una ubicación secreta de Madrid. / Ron Barceló

El capricho gastro: vuelve el café del otoño

El otoño tiene sus propios rituales y, desde hace años, uno de ellos sabe a calabaza y especias. La familia Pumpkin Spice de Starbucks regresa una temporada más con esa mezcla de espresso, leche y notas de calabaza, canela, nuez moscada y clavo que ha terminado por convertirse casi en un marcador oficioso del cambio de estación. Y como octubre todavía permite alternar entre abrigo y manga corta según la hora del día, hay versiones para ambos códigos de vestimenta: el clásico Pumpkin Spice Latte se puede pedir caliente o con hielo, mientras que el Pumpkin Spice Frappuccino y el Pumpkin Spice Cold Brew Cold Foam llevan el sabor más reconocible del otoño al terreno de las bebidas frías. Ojo, porque, si no te apasiona el café, el chai entra en el juego con el Iced Pumpkin Cream Chai Tea Latte, que cambia el café por té especiado y crema de calabaza.

La familia Pumpkin Spice de Starbucks / DR

No te olvides de... la colaboración entre Alessi y The Mark Hotel

Hay objetos de diseño que funcionan casi como una firma, y el sacacorchos Alessandro M., creado por Alessandro Mendini para Alessi en 2003, es uno de ellos. Ahora, The Mark Hotel lo lleva a su propio terreno con una edición limitada vestida con las rayas blancas y negras que recorren el hotel del Upper East Side y que estará disponible exclusivamente en su boutique, Le Shop at The Mark. La colaboración entre el icono neoyorquino y la histórica firma italiana va más allá: incluye el set de picnic Dressed en plein air, diseñado por Marcel Wanders y pensado para los picnics que el hotel organiza en Central Park; el soporte para tartas Il Tornitore Matto – Edges, de Nika Zupanc; y la bandeja Babyboop, diseñada por Ron Arad. Cuatro piezas que demuestran que, cuando Alessi entra en un hotel, hasta abrir una botella o preparar un picnic puede convertirse en cuestión de diseño.

Noticias relacionadas

The Mark Hotel x Alessi, una colaboración de diseño / DR

No te pierdas las recomendaciones de VIAJAR para la próxima quincena.