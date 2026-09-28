Flotar entre las montañas de Monteverde siguiendo la pista del quetzal

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

El bosque nuboso de Monteverde es tal y como lo habíamos imaginado. Los árboles, repletos de musgo y orquídeas, alcanzan las nubes y el verde lo domina todo.

Nos han avisado de que el quetzal es el eterno guardián de estas montañas, pero, después de varios kilómetros caminando por un bosque silencioso, tampoco vemos rastro de esta especie. Junto a un árbol de aguacatillo, propio de estos bosques, encontramos una pluma verde.

Monteverde, en Costa Rica, hace honor a su nombre / Unsplash / Frames For Your Heart

–Los quetzales se alimentan de sus frutos –nos han comentado antes de emprender la marcha.

Conseguimos ver un quetzal sobrevolando un sendero repleto de frutos de aguacatillo, eso sí, tras un buen rato esperando impacientes.

Varias comunidades se encargan de proteger estos bosques, gracias a las energías renovables, abogando por un turismo sostenible, mostrándonos así cómo acabamos de llegar a uno de los grandes ejemplos de conservación mundial.

Las pasarelas que acortan los caminos de Monteverde son imponentes / Unsplash / Eleni Koureas

Por la noche revisamos todas las anotaciones hechas en las libretas. ¿Dónde debemos seguir investigando?

Pincha aquí para ir a la Estación Biológica de Santa Elena para analizar los estudios del bosque nuboso.

Noticias relacionadas

Si prefieres subir al Volcán Turrialba, pincha aquí.