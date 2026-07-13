PortAventura World en familia: diario de Miguel, “ha sido el mejor día de mi vida”

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Tengo 10 años y una misión: convertirme en un auténtico vaquero en el Far West y acabar empapado tras navegar rápidos y buscar tesoros.

Al entrar en el parque, lo primero que han hecho mis padres ha sido abrir el mapa. He insistido en que se equivocaban, que no había que seguir un mapa sino un plan de explorador para encontrar todas las aventuras posibles.

Casas de madera, carretas, salones, caballos e incluso una cárcel. ¡Parecía una película! Sabía que Far West me impresionaría. Mi abuelo me explicó que en este pueblo de 264 habitantes, llamado Penitence, un ladrón robó una caja fuerte y había habido una persecución extrema. Yo no sabía si creerle pero empecé a buscar pistas: la cárcel, una horca… ¿y si era cierto?

Seguí buscando pistas en Uncharted, o más bien tesoros. ¡Fue alucinante! Y continué en Silver River Flume. Mi padre me contó en la cola que era un aserradero del siglo XIX. No tengo ni idea de qué es un aserradero, pero todo estaba lleno de troncos y herramientas. Después subimos a uno de esos troncos y empezaron las bajadas. ¡Salí completamente empapado!

Y aún quedaba algo mejor: Grand Canyon Rapids, un río salvaje inspirado en el Gran Cañón del Colorado, en el que seguí mojándome entre giros y saltos mientras miraba los fósiles escondidos en las rocas.

Otra de mis aventuras favoritas fue Stampida, una montaña rusa de madera en la que los trenes compiten por ver quién llega antes. Yo elegí el vagón rojo, porque parecía más rápido. Y sí, iba rapidísimo.

Cuando me reencontré con mi madre, me preguntó cuál había sido mi atracción favorita. No supe qué contestar. Todas me habían gustado, pero sobre todo había disfrutado siendo el protagonista de mi propia aventura.

Silver River Flume, una de las atracciones favoritas de Miguel / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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