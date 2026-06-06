El chef José Andrés tiene claro cuál es la mejor forma de descubrir España: “No te sientes”, una filosofía que explica la cultura gastronómica de ciudades como Madrid, Sevilla o San Sebastián

Es probable que pienses que conocer un país significa visitar sus monumentos más famosos o sus lugares más emblemáticos. Para el chef José Andrés, una de las figuras más influyentes de la gastronomía de nuestro país a nivel internacional, existe otra manera de descubrir España: hacerlo a través de sus bares. Pero no sentado durante horas en una mesa.

Hay ciudades que son la meca de las tapas / Istock / Manuel Milan

En una entrevista concedida a The Washington Post con motivo de la publicación de su libro Spain My Way, el cocinero explicaba que una de las mejores formas de entender la cultura gastronómica española consiste en permanecer de pie junto a la barra, probar la especialidad del local y continuar después hacia el siguiente establecimiento.

Adriana Fernández

Para alguien de España puede parecer una obviedadd, pero la idea puede resultar sorprendente para muchos visitantes extranjeros acostumbrados a largas comidas en un único restaurante. Por eso, José Andrés ha querido explicar al resto del mundo esa costumbre de moverse de un bar a otro que forma parte de una tradición profundamente arraigada en buena parte del país y ayuda a comprender mejor cómo nos relacionamos los españoles con la comida, el tiempo libre y la vida social.

Según explica el chef, uno de los errores más habituales entre quienes visitan España por primera vez consiste en quedarse toda la comida en un único local. En muchas ciudades es habitual recorrer varios establecimientos durante una misma salida, probar una elaboración distinta en cada uno y continuar caminando.

El chef sostiene que comer de pie junto a la barra es "la mejor manera de experimentar la cultura de bar, con diferencia". Además, destaca una ventaja práctica: "Estás a un paso de la cocina". A su juicio, es la mejor manera de observar qué piden los clientes habituales, descubrir las especialidades de cada establecimiento y participar de forma más natural en el ambiente del local.

Ciudades que se entienden mejor de bar en bar

El popular chef pone como ejemplo Sevilla, donde suele llevar a sus invitados a lo que denomina un auténtico recorrido gastronómico. En lugar de reservar una mesa para toda la tarde, visita dos, tres o incluso cuatro bares diferentes, probando una tapa en cada uno de ellos.

Aunque cada ciudad tiene sus propias costumbres, la filosofía es similar en muchas de ellas, como Madrid, donde numerosas tabernas históricas mantienen esa cultura de la barra, o San Sebastián, el paraíso de los pintxos.

Es el paraíso de los pintxos. / Istock / oktay ortakcioglu

El chef también insiste en que la cocina española cambia enormemente de una región a otra. De hecho, considera que una parte importante del atractivo del país reside precisamente en esa diversidad gastronómica. Según explica, muchos españoles están dispuestos a recorrer largas distancias para comer un plato concreto en el lugar donde se prepara tradicionalmente.

Como no podía ser de otra manera, en Asturias recomienda probar la fabada y en la Comunidad Valenciana, la paella. En Castilla y León menciona el lechazo asado.

Fabada asturiana / Istock / Jimenezar

Aunque ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián concentran buena parte de la atención internacional, el cocinero considera que algunos de los descubrimientos más interesantes aparecen lejos de los grandes centros urbanos. Según asegura, "en el campo se puede comer muy bien". Incluso añade que "siempre puedes encontrar un lugar en medio de la nada".

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Por ello, anima a los viajeros a adentrarse en pequeñas localidades y zonas rurales, donde todavía se conservan recetas tradicionales, productos locales y establecimientos familiares que forman parte de la identidad gastronómica de cada territorio.