Viajar más y gastar menos: descubre el 0% de comisión en el extranjero con la tarjeta de débito de imagin

Cuando se viaja, cada euro cuenta. Por ello, con la tarjeta de débito de imagin*, podrás pagar en comercios físicos en cualquier divisa y retirar efectivo a débito fuera de España con 0% de comisión por parte de imagin. Solo así podrás escaparte un fin de semana a República Checa y contar con 20 euros más en tu bolsillo, o viajar con un grupo de amigos a Estambul y poder destinar 79 euros extra a una cena, una excursión o unos souvenirs.

imagin, la plataforma 100% digital de CaixaBank, se presenta así como un buen compañero para viajeros inteligentes que quieren explorar el mundo con libertad y sin sorpresas en el presupuesto. Al eliminar las comisiones innecesarias, cada euro puede destinarse a lo verdaderamente importante: vivir el destino.

Pero ¿cómo se traduce exactamente ese ahorro cuando viajamos fuera de España?

Al eliminar las comisiones innecesarias, cada euro puede destinarse a lo verdaderamente importante: vivir el destino. / imagin

¿Cuánto puedes ahorrar al pagar en el extranjero con la tarjeta de débito de imagin?

Imagina una escapada de fin de semana a Praga: entrar en una cafetería histórica, comer cerca del puente de Carlos o comprar algún recuerdo son pequeños gastos que se van acumulando. Si el gasto total ronda los 800€ en comercios físicos, pagar con la tarjeta de débito de imagin* puede suponer un ahorro aproximado de 20€ en comisiones.

En viajes más largos, el impacto puede ser mayor. Por ejemplo, durante una semana en Estambul, entre restaurantes, tiendas y actividades, un grupo de amigos puede llegar fácilmente a 2.000€ de gasto. Utilizando la tarjeta de débito de imagin, el ahorro en comisiones alcanzaría 79€, dinero que puede terminar convirtiéndose en una cena con vistas al Bósforo o en una visita más durante el viaje.

Este ahorro es posible porque imagin elimina la comisión por cambio de moneda al pagar en comercios físicos: un 2,5% en países de la Unión Europea con moneda distinta al euro, como Suecia, Dinamarca o Hungría, y un 3,95% en el resto del mundo.

Además, imagin no te cobra comisión por pagar con cualquier divisa los fines de semana, ¿y otros? Este beneficio se aplica durante todos los días de la semana, sin límite de importe ni de número de operaciones.

Con la tarjeta de débito de imagin puedes retirar dinero a débito en cajeros fuera de España con 0% de comisión por parte de imagin / imagin

¿Por qué elegir la tarjeta de débito de imagin para sacar dinero gratis en el extranjero?

Aunque hoy en día el uso de tarjetas y pagos móviles es gesto habitual, todavía hay muchos lugares en los que resulta útil llevar algo de efectivo en el bolsillo. Con la tarjeta de débito de imagin es posible retirar dinero a débito en cajeros fuera de España con 0% de comisión por parte de imagin y pagar en cash en mercados locales, puestos callejeros, pequeños comercios, taxis… Aunque la entidad propietaria del terminal pueda cobrar su propia comisión, el ahorro por parte de imagin es constante para cualquier importe.

En términos de ahorro, esto supone aproximadamente un 4,5% en países del Espacio Económico Europeo y hasta un 5% en el resto del mundo, porcentajes que suelen aplicarse en muchas retiradas de efectivo en el extranjero.

¿Y qué pasa si el viaje es dentro de España? Si te encuentras en territorio nacional, la red de más de 11.000 cajeros de CaixaBank permite retirar efectivo sin coste cuando utilices tu tarjeta en ellos.

¿Cómo permite la app de imagin controlar tus gastos durante el viaje?

Uno de los puntos fuertes de imagin es su gestión 100% digital. Recibir notificaciones instantáneas de cada pago o retirada de efectivo, llevar un seguimiento claro del presupuesto del viaje, controlar suscripciones, bloquear o desbloquear la tarjeta con un solo clic, ya sea de forma temporal o permanente. Todo se controla desde la app, lo que resulta especialmente útil cuando se está viajando y queremos sentirnos tranquilos y seguros.

Además, la tarjeta de débito de imagin no tiene comisiones de emisión ni mantenimiento, se recibe de forma gratuita en el domicilio y puede vincularse a tu móvil o smartwatch para hacer pagos contactless.

La tarjeta de débito de imagin es tu compañera perfecta de viaje / imagin

¿Por qué la tarjeta de débito de imagin es tu compañera perfecta de viaje?

En resumen, la tarjeta de débito de imagin es una tarjeta gratuita que no solo permite pagar y sacar efectivo en el extranjero sin comisiones por parte de imagin, sino que también ofrece control total desde la app, facilidad de pago contactless y la tranquilidad de poder bloquearla o desbloquearla con un clic en caso de imprevistos.

Para sacarle el máximo partido, paga siempre en la moneda local para aplicar el tipo de cambio oficial de MasterCard sin comisiones adicionales por parte de imagin, utiliza la tarjeta en comercios físicos para que el 0% de comisión realmente se aplique (recuerda que pagos en apps de hoteles o en recepciones pueden considerarse online) y planifica tu presupuesto con ejemplos de ahorro para decidir cómo invertir el dinero extra en experiencias únicas durante el viaje.

Cada euro que ahorras en comisiones por parte de imagin se convierte en experiencias reales: un helado en un rincón del casco histórico, una entrada a un museo, un paseo en barco o bicicleta, un regalo para un ser querido, una foto para el recuerdo. Y no se queda ahí: la experiencia digital de imagin se extiende más allá de la tarjeta. Iniciativas como imaginPlanet, con iniciativas proyectos que promueven la sostenibilidad, o imaginMusic, con información propuestas sobre festivales, playlist, descuentos, etc, permiten combinar gestión de tus finanzas y, estilo de vida y valores mientras viajas, haciendo que cada aventura sea única.

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