El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 24 de octubre al 6 de noviembre

Jaguar TCS Racing inicia una nueva era en la Fórmula E con un cambio de rumbo que combina innovación, experiencia y diseño. En su décima temporada en la competición eléctrica, el equipo británico presenta el Jaguar I-TYPE 7, un monoplaza que estrena carrocería y mantiene la icónica paleta de negro, blanco y dorado con la que ha conquistado más de veinte victorias. Mientras se lava la cara, llegan cambio sinternos: el nuevo director, Ian James, es el antiguo responsable de Mercedes-EQ y NEOM McLaren; y a los mandos se suma el piloto portugués António Félix da Costa, campeón mundial en 2019/20, que formará dupla con Mitch Evans, el más laureado de la historia del equipo. Juntos debutarán en los test de pretemporada de Valencia, donde Jaguar aspira a consolidarse como uno de los grandes referentes de la era GEN3 Evo.