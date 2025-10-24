El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 24 de octubre al 6 de noviembre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - Antártida
Se dice que el primer explorador que avistó las tierras antártidas fue el español Gabriel de Castilla, allá por 1603. Más de cuatro siglos después, el continente helado sigue siendo uno de los lugares más fascinantes y desconocidos del planeta. La Antártida es un universo blanco e infinito donde el silencio se redefine y la luz se refleja en mil colores en el hielo. Allí los pingüinos, focas o ballenas se convierten en los verdaderos dueños del territorio.
Las expediciones que hoy surcan sus aguas permiten hacerlo con un equilibrio entre aventura y confort. Una de ellas es la Expedición Viajar a la Antártida y Malvinas 2026, que partirá desde Ushuaia a bordo del crucero híbrido MS Fridiof Nansen, un navío que combina sostenibilidad y lujo. Durante dos semanas, los viajeros recorrerán los confines del mundo, asistirán a conferencias científicas, navegarán entre icebergs y despertarán cada día ante un paisaje diferente, recordando que en la Antártida el viaje no es solo destino, sino también descubrimiento.
La escapada - L'Empordà
Más allá de las calas escondidas y los acantilados que se asoman al Mediterráneo, la otra Costa Brava se despliega tierra adentro, en el corazón del Empordà. Allí, los pueblos están definidos por calles empedradas, murallas medievales, plazas que huelen a pan y talleres de cerámica. Este paisaje de colinas, campos de manzanos y balas de paja resume la esencia de una región resguardada del bullicio costero. Lugares como Calonge, convertida en la primera Booktown de Cataluña, o La Bisbal d’Empordà, con sus más de cuarenta talleres ceramistas, demuestran que aquí la cultura y la artesanía son tan protagonistas como el mar.
En esta sucesión de aldeas —Peratallada, Pals, Madremanya, Monells o Vulpellac— el paisaje se funde con el patrimonio, y las masías se transforman en hoteles con encanto y restaurantes de autor que celebran el producto local. No es casualidad que Gala y Dalí eligieran este interior tranquilo para refugiarse en su castillo de Púbol, o que tantos cocineros hayan encontrado en el Empordà la inspiración para elevar la cocina de mar i muntanya a arte.
El hotel - Glamping Tubbo
Entre encinas centenarias y cielos tan claros que dejan ver las Pléyades, La Dehesa Experiences redefine el lujo rural en el corazón de Sierra Morena. Este singular complejo cordobés, ubicado en una finca ganadera de 27 hectáreas, combina el confort de un hotel boutique con la libertad del campo abierto. Sus alojamientos, desde tiendas tipo safari hasta los exclusivos Tubbos —cápsulas acristaladas con piscina privada y bañera de hidromasaje—, permiten dormir bajo las estrellas sin renunciar a la intimidad. En esta Reserva Starlight reconocida por la UNESCO, la noche es un espectáculo: basta con tumbarse en la cama para ver desfilar constelaciones.
El proyecto nació en plena pandemia con una idea clara: ofrecer una forma de viajar más pausada, sostenible y conectada con la naturaleza. Aquí no hay horarios ni restaurantes comunes, sino desayunos servidos en la terraza y comidas elaboradas con productos de kilómetro cero. Cada mes propone una experiencia distinta que invita a vivir el campo andaluz de forma distinta según la estación.
El restaurante - Snake Bar
Acaba de abrir en el corazón de Madrid una cápsula del tiempo. Snake Bar es el nuevo proyecto de GLH Singular Restaurants, un espacio donde la coctelería, la música y la estética retro conviven evocando las noches en las que el pop, el rock y la rebeldía marcaron el ritmo de la ciudad. Su interior, con luces cálidas y guiños visuales a los años 70, 80 y 90, invita a quedarse. En la barra, el mixólogo Carlos Moreno interpreta los grandes himnos de tres décadas en forma de cóctel —de Sweet Child O’ Mine a Eye of the Tiger— y los acompaña con bocados pensados para compartir.
Su atmósfera cambia a medida que cae la noche. A media tarde suena la nostalgia, al anochecer se encienden los acordes. Los miércoles, la DJ Kara y su banda improvisan sesiones en directo que devuelven al local el alma de los bares de antes, cuando la música no era fondo, sino protagonista.
El trayecto - nuevo Jaguar TCS Racing
Jaguar TCS Racing inicia una nueva era en la Fórmula E con un cambio de rumbo que combina innovación, experiencia y diseño. En su décima temporada en la competición eléctrica, el equipo británico presenta el Jaguar I-TYPE 7, un monoplaza que estrena carrocería y mantiene la icónica paleta de negro, blanco y dorado con la que ha conquistado más de veinte victorias. Mientras se lava la cara, llegan cambio sinternos: el nuevo director, Ian James, es el antiguo responsable de Mercedes-EQ y NEOM McLaren; y a los mandos se suma el piloto portugués António Félix da Costa, campeón mundial en 2019/20, que formará dupla con Mitch Evans, el más laureado de la historia del equipo. Juntos debutarán en los test de pretemporada de Valencia, donde Jaguar aspira a consolidarse como uno de los grandes referentes de la era GEN3 Evo.
El nuevo I-TYPE 7 incorpora un sistema de propulsión rediseñado, mejoras en la suspensión y una gestión térmica optimizada que aumenta su eficiencia y precisión en pista. Pero más allá de los circuitos, la Fórmula E continúa siendo el laboratorio donde Jaguar ensaya el futuro de su movilidad eléctrica. La tecnología probada en competición se trasladará a la próxima generación de vehículos de carretera, como el esperado Jaguar Type 00.
El plan - Atrium Musicae
Atrium Musicae, uno de los festivales musicales más destacados a nivel nacional, celebra su cuarta edición del 28 de enero al 2 de febrero de 2026. Este año amplía su programación a seis días y dieciséis conciertos, y extiende su alcance más allá de Cáceres capital y Malpartida de Cáceres para llegar por primera vez a Coria, Trujillo, Garrovillas de Alconétar y Plasencia, ocupando algunos de los escenarios patrimoniales más notables de la región, desde las catedrales de Coria y Plasencia hasta el Gran Teatro de Cáceres o el Museo Vostell Malpartida.
El festival, organizado por la Fundación Atrio Cáceres, reúne a intérpretes de primer nivel como Javier Perianes, Yulianna Avdeeva, Mario Brunello, Florian Boesch, María Espada o Jorge Pardo, junto a conjuntos de referencia como El León de Oro y Schola Antiqua. Además de sus recitales de cámara, órgano y canto gregoriano, Atrium Musicae incorpora propuestas para jóvenes músicos y experiencias que combinan música, arte y patrimonio. Con el respaldo de Endesa, Estrella Galicia y la colaboración de instituciones como la Fundación Sabadell o la Fundación Tatiana, el festival reafirma su vocación de acercar la música clásica a todos los públicos y de convertir Extremadura en un referente cultural donde el arte dialoga con la historia.
El capricho gastro - Jamón Fisan Añada 2021
La firma salmantina FISAN presenta su Jamón Alta Gastronomía Edición Limitada Añada 2021, una colección exclusiva de solo 60 piezas que resumen la esencia del ibérico de bellota en su expresión más pura. Procedente de una montanera marcada por lluvias abundantes y una generosa cosecha de bellotas, y tras más de 60 meses de curación natural en las bodegas de Guijuelo; este jamón ha alcanzado una madurez especial.
La presentación tuvo lugar en el Caserío de Dueñas (DO Rueda), donde FISAN celebró este lanzamiento rodeado de historia y viñedos. Para la ocasión, la chef Rocío Parra (En la Parra, 1 Estrella Michelin) ideó el menú “Equilibrio”, un recorrido culinario que rinde homenaje al cerdo ibérico a través de platos como el bollo frito de tinta con guiso de calamar y jamón FISAN o el ajo blanco de pistacho con papada curada. Cada pieza de esta edición limitada se presenta en un estuche de coleccionista diseñado por el artista gráfico Caín Ferreras, acompañado de utensilios de corte y un libro de recetas firmado por algunos de los grandes nombres de la alta cocina española.
No te olvides de... - Las recetas Pumpkin Spice
¿Tú también lo hueles? El otoño tiene un sabor inconfundible: el de las castañas asadas, la canela y, por encima de todo, la calabaza Un año más, Starbucks lo celebra con el regreso de su bebida más icónica: el Pumpkin Spice Latte. Desde su llegada a España en 2014, esta mezcla de café, calabaza y especias —con notas de canela, clavo y nuez moscada— se ha convertido en un verdadero ritual de temporada. Disponible hasta el 5 de noviembre en sus versiones caliente, Iced y Frappuccino, es la excusa perfecta para disfrutar de esos días en los que las hojas crujen bajo los pies.
Pero también es temporada de manzanas. Este año, la marca suma una el Sour Apple Frappuccino, una edición limitada que mezcla el dulzor y la acidez de la manzana verde y que solo estará disponible alrededor de Halloween, del 23 de octubre al 2 de noviembre. ¿Cuál te tienta más?
