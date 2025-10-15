La vuelta al mundo en una noche: así ha celebrado su aniversario esta agencia de viajes
La compañía reunió en Madrid a más de 250 invitados en una noche que se estructuró en forma de viaje sensorial por los cinco continentes.
No hay muchos habitantes de Madrid que no hayan pisado la tienda de Pangea. El local se ha convertido en poco menos que un icono para los viajeros residentes en la capital, tanto para aquellos que frecuentan su enorme interior de diseño en busca de inspiración para su próxima escapada; como para los que se limitan a poner ojitos a sus productos desde la acera de Príncipe de Vergara.
No había mejor escenario para celebrar el décimo cumpleaños de la compañía. Más de 250 invitados —entre ellos premiados, influencers, socios y medios— recorrieron los 1.500 metros cuadrados de la tienda transformada en recipiente de una gala. Pero no se habían limitado a poner la tienda guapa: para la ocasión han hecho lo que mejor se les da y han llevado a todos los asistentes a un viaje ambicioso. El espacio había sido transformado en un recorrido por los cinco continentes en el que se mezclaban acrobacias, bailes tahitianos y jazz al más puro estilo Nueva Orleans.
Así fue el aniversario de Pangea The Travel Store
La noche empezó como todas las buenas historias: los asistentes entraban en una cabina de avión de tamaño real, con su tarjeta de embarque, antes de sumergirse en el itinerario. El catering acompañó la temática viajera de la decoración: hubo aperitivos en Asia, cena en África y postre en América.
La celebración sirvió también para estrenar los Premios PANGEA, creados para "reconocer la creatividad, el impacto y la innovación" en el mundo de los viajes. Entre los galardonados estuvieron Roberto Brasero (Viajero del Año), Gotzon Mantuliz (Mejor Contenido de Viajes), Iberia, Four Seasons, Fundación Gomaespuma y 51 Trips; y el jurado estuvo compuesto, entre otros, por Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, el grupo al que pertenece Viajar. Los trofeos fueron un símbolo del compromiso de Pangea con la sostenibilidad, ya que están fabricados con materiales reciclados y ecoetiquetados de emisiones neutras.
La historia de Pangea
Pangea nació en 2015, en un momento en que las agencias de viajes estaban perdiendo su papel preponderante, con el objetivo de reinventar el papel de su sector y ofrecer una experiencia de compras inalcanzable para el usuario en solitario.
Diez años después, se ha convertido en la tienda de viajes más grande del mundo, con más de 22 espacios en España —cuatro de ellos megastores— y una reciente expansión a México, Portugal y Estados Unidos. En una década, ha pasado de facturar 10 millones de euros a superar los 100 millones en 2025 con un potente trípode basado en la personalización, el servicio experto y la inspiración.
¿Y qué viene en los próximos 10 años? Según ha comunicado, la empresa planea abrir 70 nuevas tiendas en España y sumar 200 asesores de viaje en los próximos cuatro años. Su reto: seguir ofreciendo experiencias a medida y demostrar que, incluso en tiempos de algoritmos e inteligencias artificiales, el viaje más especial sigue naciendo de las conversaciones entre personas enamoradas del avión, la maleta y el mundo que espera ahí fuera.
