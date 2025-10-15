La vuelta al mundo en una noche: así ha celebrado su aniversario esta agencia de viajes

No había mejor escenario para celebrar el décimo cumpleaños de la compañía. Más de 250 invitados —entre ellos premiados, influencers, socios y medios— recorrieron los 1.500 metros cuadrados de la tienda transformada en recipiente de una gala. Pero no se habían limitado a poner la tienda guapa: para la ocasión han hecho lo que mejor se les da y han llevado a todos los asistentes a un viaje ambicioso. El espacio había sido transformado en un recorrido por los cinco continentes en el que se mezclaban acrobacias, bailes tahitianos y jazz al más puro estilo Nueva Orleans.