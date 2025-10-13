El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 10 al 23 de octubre
Cada semana, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de hacer planes.
La escapada - Extremadura
Extremadura se convertirá en el epicentro de la literatura en español del 22 al 25 de octubre. Son las fechas en que se celebrará su VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en las localidades de Cáceres, Trujillo y Badajoz. El Salón Embajadores del Palacio de Linares fue el lugar elegido el 6 de octubre para presentar en Madrid esta gran cita con las letras, que unos días antes se dio a conocer en el Gran Teatro de Cáceres.
Es la primera vez que esta bienal se celebra en España tras ediciones anteriores en Lima (Perú) y Guadalajara (México) y lo hace con el impulso de la Junta de Extremadura, con Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a la cabeza. Autores, editores, periodistas, filósofos y lectores tienen la primera cita el miércoles 22 en el Gran Teatro de Cáceres con un diálogo entre los seis finalistas que optan al premio a la mejor novela publicada en español en los dos últimos años (que se dará a conocer en la clausura del día 25) y con un homenaje que se la hará al desaparecido Premio Nobel bajo el título Mario, un pez en el agua.
Varios debates, charlas, exposiciones y demás completarán esta Bienal, que también contará con actos en el Espacio Cultural Iglesia de Santa Catalina de Badajoz y en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo, entre otros. Una oportunidad no solo para sumergirse en lo más granado de la literatura actual y contemporánea sino también para visitar algunos de los enclaves más importantes del patrimonio extremeño.
El destino - Buenos Aires
Buenos Aires es una ciudad que nunca termina. Con el mismo fervor con que Borges la celebró hace un siglo, hoy sigue deslumbrando a quien se deja llevar por su ritmo entre el mito y la modernidad. La capital argentina se despliega como una suerte de museo al aire libre en la identidad única de cada uno de sus barrios: la bohemia de San Telmo, donde resuenan los bandoneones y el pasado de los conventillos; la elegancia afrancesada de Recoleta, con sus museos, cafés notables y el cementerio donde descansan figuras legendarias; o el colorido de La Boca, cuna del tango y del arte popular gracias a Quinquela Martín, que convirtió sus calles en una sonrisa junto al riachuelo.
El viaje por Buenos Aires es también un recorrido por su memoria cultural y afectiva. Es la primera ciudad en teatros de todo América Latina y la tercera del mundo, tras Londres y Nueva York. Además, aquí la artesanía sigue viva en fileteado y plateros que conservan sus negocios. Es la cuna del tango, el destino del arte urbano, el punto de partida desde la que descubrir las estancias gauchas y es sede de más de 90 eventos anuales. En pocas palabras: su vida late al ritmo de su sangre.
El hotel - Heritage Madrid
El Hotel Heritage Madrid, miembro de Relais & Châteaux, celebra la llegada del otoño con una nueva propuesta para su brunch de fin de semana. A su ya ambiciosa carta, que consiste en un menú largo, pero equilibrado, se suma una colección de cinco bizcochos de temporada firmados por el chef Mario Sandoval. Esta carta de alta repostería rinde homenaje a la ciudad y a la temporada. ¿Nuestro favorito? El bizcocho de castañas asadas con marrón glacé, inspirado en las tradicionales castañeras madrileñas. También podrás probar uno de chocolate, frutos rojos y madroño, en referencia al símbolo del escudo de Madrid; un clásico banana bread; un bizcocho de avellanas y praliné; y otro de chocolate blanco y pistacho.
La ampliación del ya célebre brunch Haroma comienza con panes artesanos del obrador Sandoval y un cuidado buffet con productos frescos, y continúa con platos en mesa como los huevos benedictine, el tartar de atún rojo o el risotto de calabaza. En conjunto, este brunch rinde homenaje a nuestro Madrid favorito: el más bucólico (y gastronómico, claro).
El restaurante - Le Bistroman
¿Qué ocurre cuando una francesa y un madrileño se juntan? El resultado de esa unión es el chef Stepháne del Río, cabeza pensante de Le Bistroman. Con la intención de convertirse en uno de los templos de la alta cocina francesa en Madrid, del Río y el empresario Miguel Ángel García Marinelli han consolidado un local que ya cuenta con dos Soles Repsol y una recomendación en la Guía Michelin.
En el establecimiento, que parece un viaje exprés a un pequeño restaurante provenzal, se recupera la cocina gala clásica, reinterpretada con técnicas contemporáneas y sin miedo de recuperar conceptos a los que el público español no está tan habituado. "El comensal español es un gran desconocedor de la gastronomía francesa", asegura del Río; y eso que es la base de buena parte de nuestra alta gastronomía. La atención al detalle, personalizada en el equipo de sala que lidera Nelsy Cedeño; y la pastelería, obra de Maru Ávila, son dos de sus señas de identidad.
El trayecto - Viaje por carretera en DS
El Nº8 de DS Automobiles propone una nueva manera de entender los viajes por carretera. Se trata de un gran turismo eléctrico cuya autonomía alcanza los 750 kilómetros. Su diseño —a medio camino entre la berlina y el SUV— está pensado para disfrutar del viaje sin prisas y eligiendo las paradas más por gusto que por necesidad. Además, cuenta con carga rápida, que permite recuperar energía en apenas media hora.
En el interior dominan los materiales nobles, la iluminación tenue y la suavidad de su suspensión inteligente, que crean una atmósfera que recuerda más a un salón que a un habitáculo. Cuenta con una tecnología discreta pero siempre presente: asistentes de conducción avanzados, visión nocturna, control de atención al volante… todo orientado a facilitar una experiencia segura y sin sobresaltos.
El plan - Open House Barcelona
El festival 48h Open House BCN celebra su 16ª edición los días 25 y 26 de octubre con un lema que invita a vivir la arquitectura desde los sentidos: “SENT L’ARQUITECTURA”. Durante ese fin de semana, Barcelona y su área metropolitana abrirán las puertas de 199 edificios, muchos de ellos habitualmente inaccesibles, para explorar cómo los espacios construidos no solo se ven, sino que se viven. La cita, gratuita y abierta a todos, busca redescubrir la ciudad a través de la experiencia corporal y emocional, recordando que la arquitectura es tanto construir como habitar y percibir.
El programa de este año incluye 207 actividades, ocho itinerarios y la participación de siete municipios —entre ellos Badalona, L’Hospitalet o Sitges—, con un 31 % de novedades respecto a ediciones anteriores. Entre las propuestas más singulares destacan el Recomanador, una herramienta digital que sugiere recorridos personalizados según las sensaciones que el visitante desee experimentar; el Open Petits, pensado para los más pequeños; y el Open Cuina, que fusiona gastronomía y diseño con tres recetas inspiradas en el festival. Además, el Bloc4BCN – Espai Cooperatiu, rehabilitado por MED Architects, ha sido reconocido como “Edificio 18” por su valor en el marco de la Barcelona Design Week.
El capricho gastro - Festival Chefs on Fire
La segunda edición de Chefs on Fire Madrid volvió a colgar el cartel de sold out y confirmó su posición como uno de los festivales gastronómicos más destacados de la capital. Más de 30 cocineros, entre ellos 11 estrellas Michelin y 17 Soles Repsol, se reunieron en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII para rendir homenaje al fuego como elemento culinario y cultural. Durante doce horas, el público disfrutó de carnes, pescados, vegetales y postres cocinados en directo sobre brasas, en un ambiente que combinó gastronomía, música y diálogo creativo. Entre los participantes, nombres como Iván Cerdeño, Javier Aranda, Rafa Zafra, Marlene Vieira o Woongchul Park reforzaron el carácter internacional del encuentro, que también contó con chefs de Portugal, Argentina y Corea del Sur.
La propuesta gastronómica se acompañó de un cartel musical y de espacios para la reflexión como las Fire Talks y la Escuela de Fuego by JOSPER CASA, dedicada a la cocina a la brasa sostenible. Para los más pequeños había una Zona Kids, con talleres de alimentación y juego, que confirmó la vocación familiar del evento. Con el respaldo de instituciones como Visit Portugal, el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense, y más de cincuenta acciones para reducir su impacto ambiental, Chefs on Fire reafirma su compromiso con la sostenibilidad y su papel como referente del fuego contemporáneo. Tras reunir a más de 30.000 asistentes entre sus ediciones de Portugal, España y Grecia, el festival mira ahora hacia América del Sur, donde planea expandirse en 2026.
No te olvides de... - Yellowstone, de Sophie d'Argon
Versátil, fresco y del tamaño perfecto para meter en cualquier maleta (especialmente si viajas con destino a América): Sophie d’Agon presenta Yellowstone, una colección inspirada en la fuerza salvaje y la belleza natural del mítico parque estadounidense. Las piezas —anillos, pulseras y pendientes— evocan los tonos, texturas y contrastes del paisaje: el verde intenso de los bosques, los reflejos minerales de la tierra y los matices cálidos del ámbar.
Más allá de su inspiración estética, Yellowstone nace también como un homenaje al compromiso medioambiental de la firma. Sophie d’Agon reafirma con esta colección su apuesta por la producción responsable, el uso de materiales éticos y la preservación de los recursos naturales. Una propuesta que celebra, a través de patrones geométricos y los vivos colores del parque, la conexión entre la naturaleza y el arte de crear joyas, una relación viva desde el mismo origen de este arte.
