El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 10 al 23 de octubre

La propuesta gastronómica se acompañó de un cartel musical y de espacios para la reflexión como las Fire Talks y la Escuela de Fuego by JOSPER CASA, dedicada a la cocina a la brasa sostenible. Para los más pequeños había una Zona Kids, con talleres de alimentación y juego, que confirmó la vocación familiar del evento. Con el respaldo de instituciones como Visit Portugal, el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense, y más de cincuenta acciones para reducir su impacto ambiental, Chefs on Fire reafirma su compromiso con la sostenibilidad y su papel como referente del fuego contemporáneo. Tras reunir a más de 30.000 asistentes entre sus ediciones de Portugal, España y Grecia, el festival mira ahora hacia América del Sur, donde planea expandirse en 2026.