La venta de los viajes del Imserso ya ha arrancado

Nueva temporada de viajes del Imserso. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha empezado a enviar las cartas de acreditación para que los pensionistas puedan reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, en la que hay 879.213 plazas disponibles. La comercialización de los viajes comenzó el día 6 de octubre para los usuarios residentes en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre se abrió la venta en el resto de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia).