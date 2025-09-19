Viajes de película: 4 destinos para recorrer escenarios de series míticas

La Peste nos transporta a la Sevilla del siglo XVI, en pleno auge comercial y bajo la amenaza de la epidemia. La serie original de Movistar Plus+ no solo reconstruye una época, también redescubre la ciudad con escenarios como el Real Alcázar, la Casa de Pilatos o las callejuelas del barrio de Santa Cruz. El Guadalquivir, arteria vital de aquella Sevilla que fue puerto y puerta hacia América, se convierte en otro protagonista de la trama. Un viaje al pasado que invita a recorrer la ciudad con otros ojos, descubriendo los rincones donde historia y ficción se dan la mano. Si te mueres por ir a Sevilla, viaja desde casa en Movistar Plus+.