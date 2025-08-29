El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 29 de agosto al 11 de septiembre

Mientras Madrid arde bajo el sol del verano, los locales se ocultan del calor en terrazas que funcionan como rincones urbanos. En el Canopy by Hilton Madrid Castellana, dos espacios se han convertido en auténticos escenarios para entender cómo la ciudad mezcla arte, gastronomía y ocio a su manera. La Planta Z, con sus brunches dominicales y su mercado efímero (el Canopo's Market) es ya un clásico del verano castiz. Por otro lado, la terraza Rooftop Parasol añade un punto de misterio: hasta media tarde solo pueden disfrutarla los huéspedes, y después se abre para todos aquellos que bsucan calma y vistas. Desde aquí, el ocio se vislumbra a vista de pájaro.