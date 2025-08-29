El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 29 de agosto al 11 de septiembre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Palermo
Viajamos hasta la costa norte de Sicilia para descubrir Palermo, una ciudad que concentra siglos de historia y una delicada mezcla de influencias. Uno de los mayores atractivos es la arquitectura árabe-normanda, con ejemplos como la iglesia de San Giovanni degli Eremiti y sus cúpulas rojas, el palazzo dei Normanni o la catedral, que reúne restos normandos junto con detalles góticos, renacentistas y barrocos. A ello se suma la riqueza del barroco siciliano, visible en templos como la iglesia del Gesù o Santa Caterina d’Alessandria, cuya terraza regala una de las mejores vistas de la ciudad.
Lejos del estilo renacentista de Florencia o del orden clásico de Roma, Palermo es caótica, pero auténtica. Su verdadero aroma se siente en los mercados al aire libre, herencia de los zocos árabes, donde se compra, se come y se habla a gritos. Ballarò, Capo o Vucciria son paradas obligadas para probar arancine, pane con milza o refrescarse con una partaninna.
La escapada: el Pueblo Mágico de Ribadavia
Durante el último fin de semana de agosto, la villa ourensana de Ribadavia se transforma en una cápsula del tiempo. Aquí no podrás pagar con tarjeta de crédito, ni siquiera con un billete de cinco euros: la única moneda aceptada es el maravedí, que se obtiene en el Banco de la Alhóndiga.
Este anacronismo forma parte de la Festa da Istoria, una recreación histórica reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1997. La celebración arranca con el Gran Desfile da Istoria. Sigue en el mercado, instalado en el antiguo barrio judío, mientras artesanos y músicos dan vida a las calles. Todo tipo de actos recuerdan la historia de la región, convirtiendo a Ribadavia en uno de los famosos Pueblos Mágicos de España.
El hotel: Canopy by Hilton Castellana
Mientras Madrid arde bajo el sol del verano, los locales se ocultan del calor en terrazas que funcionan como rincones urbanos. En el Canopy by Hilton Madrid Castellana, dos espacios se han convertido en auténticos escenarios para entender cómo la ciudad mezcla arte, gastronomía y ocio a su manera. La Planta Z, con sus brunches dominicales y su mercado efímero (el Canopo's Market) es ya un clásico del verano castiz. Por otro lado, la terraza Rooftop Parasol añade un punto de misterio: hasta media tarde solo pueden disfrutarla los huéspedes, y después se abre para todos aquellos que bsucan calma y vistas. Desde aquí, el ocio se vislumbra a vista de pájaro.
El restaurante: Bumpgreen
En pleno barrio de Chamberí, el Hotel One Shot Fortuny esconde una terraza que parece alejarse del ruido de la ciudad escaparse del centro. Allí, la propuesta gastronómica corre a cargo de BumpGreen, un proyecto que entiende la cocina como un ejercicio de respeto al entorno: ingredientes frescos y de temporada, platos equilibrados y una puesta en escena que mezcla diseño y calidez. Desayunos servidos en mesa, almuerzos ligeros o cenas más elaboradas conviven en un espacio que, ante todo, es íntimo.
El origen de BumpGreen conecta con una filosofía estética y vital: recuperar la belleza de lo decadente y dejar que la naturaleza lo invada todo. De ahí su aire de casona inglesa reinterpretada, donde las estancias se han salpicado de muebles artesanales, azulejos portugueses y lámparas de segunda mano. Cada detalle cuenta.
El trayecto: Tren cremallera de Suiza
En Suiza, los trenes no son simples medios de transporte. Son, más bien, hazañas de ingeniería que desafían una complicadísima orografía. El Pilatusbahn, inaugurado en 1889, sigue siendo una proeza única: el tren cremallera más empinado del mundo, capaz de superar pendientes del 48% sin necesidad de cables.
En apenas 40 minutos, el trayecto desde Alpnachstad atraviesa bosques, túneles y prados alpinos hasta alcanzar la cima del monte Pilatus, a 2.073 metros de altitud, con el lago de Lucerna extendiéndose como un espejo a los pies del viajero. Desde arriba se vislumbran más de 70 picos en días despejados. Y, para quienes buscan una experiencia más completa, el moderno teleférico Dragon Ride ofrece otra perspectiva vertiginosa desde la cara norte.
El plan: Mercedes-Benz Fashion Week desde los hoteles de Madrid
Con la llegada de septiembre, Madrid se convierte en capital mundial de la moda (y no solo sobre la pasarela). La Mercedes-Benz Fashion Week impregna, durante solo unos días, toda la ciudad en un aura de creatividad. Entre desfile y desfile, dos hoteles se han convertido en la opción favorita de quienes quieren vivir la experiencia con un pie dentro del bullicio y otro en la calma.
Hablamos del Urso Hotel & Spa, primer boutique de cinco estrellas en la capital, con suites con amplias terrazas desde donde disfrutar las pasarelas en streaming; y el Tótem Madrid, la elegancia discreta en un rincón del barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro madrileña.
El capricho gastro: la receta para amantes del queso que combate el calor
En pleno verano, cuando el calor nos tiene buceando en la nevera en busca de opciones ligeras, quesos TGT propone una receta equilibrada y especial: queso fresco Tío Resti a la plancha con chutney de orejones. Cocinado a fuego vivo, el queso adquiere una capa dorada que realza su aroma sin perder jugosidad, mientras que el acompañamiento —un chutney casero con orejones, jengibre, mostaza y cítricos— aporta un contraste dulce, ácido y especiado. Fácil de preparar y perfecto como entrante o plato principal, este maridaje se presta tanto a una cena improvisada como a una comida veraniega con aire de celebración.
A nivel nutricional, el plato es un perfecto equilibrio: el queso fresco aporta proteína; los orejones suman fibra y antioxidantes; el jengibre y la mostaza contribuyen con notas digestivas y antiinflamatorias. El resultado es un plato que no solo refresca y sacia, sino que reivindica una manera de cocinar donde lo saludable no renuncia al placer.
No te olvides de...: after sun en bruma
Cuando llega el verano, la piel agradece tanto la protección durante la exposición solar como el mimo posterior. Sin embargo, muchas veces el aftersun se convierte en un paso que pasamos por alto: las texturas pegajosas y las prisas hacen que caiga en el olvido. En ese punto entra en juego el Aftersun en spray de Agrado, que transforma el gesto en algo inmediato: un toque de aerosol y la piel recibe frescor e hidratación de forma uniforme, sin complicaciones.
Su fórmula hidrocalmante, sin alcohol, está pensada para calmar de forma rápida la irritación y el escozor, mientras hidrata en profundidad y aporta sensación de alivio tras un día de sol. Además, se adapta incluso a las pieles sensibles.
