Conoce los pueblos con los nombres más raros de España

Cualquier cosa parece valer para poner un nombre a un pueblo, aunque los que crean que este municipio de León, que no llega a los 300 habitantes, debe su nombre a algo que tenga que ver con narices parece que está equivocado. Según los vecinos de la zona, el toponimio viene de la palabra griega kalamós, que significa calamidad. Aunque no se sabe a ciencia cierta. Ubicado en el conocido Bierzo, sus vecinos no se quedan atrás en cuanto a nombre original y vienen de lugares como Calaveras o Moscas del Páramo.