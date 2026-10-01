Los 18 expertos en viajes que quieres tener en el radar este otoño: todos son finalistas de los Premios PANGEA

Los Premios PANGEA ya tienen finalistas. Paloma Ferre, Samanta Villar, Iberia, MSC Cruceros, Revolut y la Fundación Vicente Ferrer son algunos de los 18 candidatos seleccionados para la segunda edición de unos galardones dedicados al talento, la innovación y el impacto positivo dentro del sector turístico.

Y no tendremos que esperar demasiado antes de conocer los ganadores definitivos. Los laureados se conocerán el próximo 15 de octubre de 2026 en Madrid y en total se entregarán 6 reconocimientos: Viajero del Año, Mejor Contenido de Viajes, Mejor Campaña de Marketing Turístico, Mejor Experiencia de Cliente, Mejor Innovación en el Sector Turístico y Mejor Iniciativa con Impacto Positivo.

PANGEA The Travel Store en Barcelona / PANGEA

¿Quiénes son los finalistas de los Premios PANGEA 2026?

Paloma Ferre, Alejandra Andrade y Samanta Villar competirán por el premio a Viajero del Año, destinado a quienes inspiran nuevas formas de descubrir el mundo. En la categoría de Mejor Contenido de Viajes, los finalistas son Rafael Fernández Jr., Nicanor García y TravelTipForYou.

La categoría de Mejor Campaña de Marketing Turístico reúne a Civitatis por Estamos cerca de llegar a un nuevo destino, Iberia por El vuelo de Clara y Mateo y PromPerú por Perú Wow. MSC Cruceros, con MSC for Me; Ocean Divine Maldives y Príncipe Collection optarán al reconocimiento a la Mejor Experiencia de Cliente.

Revolut, eSimFlag y Smartvel son los tres proyectos seleccionados en la categoría de Mejor Innovación en el Sector Turístico. La lista se completa con la Fundación Vicente Ferrer, la Fundación Mensajeros de la Paz y Andrés Torres, de Global Humanitaria, finalistas al premio a la Mejor Iniciativa con Impacto Positivo.

PANGEA The Travel Store / PANGEA

¿Quién elegirá a los ganadores?

El jurado está formado por 6 perfiles procedentes del turismo, la comunicación, el diseño y la empresa. Participan David Hernández, CEO y fundador de PANGEA; el diseñador Jorge Redondo, fundador de Redondo Brand; la presentadora de programas de viajes Eva Rojas; y Marcos Alves, fundador de El Tenedor.

También forman parte del jurado la periodista y escritora Marta Robles y Roberto Brasero, periodista y presentador del tiempo en Antena 3. En palabras de David Hernández, esta segunda convocatoria confirma la consolidación de los premios como un espacio para reconocer el talento, la innovación y el compromiso que están transformando el turismo.

Los premios buscan premiar el impacto y la innovación en el mundo de los viajes / Unsplash / Charlotte Noelle

¿Qué recibirán los ganadores?

Los premiados en cada una de las seis categorías recibirán un trofeo conmemorativo y una tarjeta regalo de PANGEA valorada en 1.000 euros, con la que podrán convertir el reconocimiento en una nueva experiencia viajera.

La segunda edición cuenta con el patrocinio de Visit Dubai, Puebla, eSimFlag, Iberia, Revista VIAJAR, Visit Portugal y AON.

¿Cuándo se celebran los Premios PANGEA 2026?

La ceremonia tendrá lugar el 15 de octubre de 2026 en Madrid. Hasta esta fecha, el ganador de cada categoría permanecerá unmisterio. Toda la información sobre los finalistas, el jurado y el evento puede consultarse en la web oficial de los Premios PANGEA.