15 curiosidades de la Nochebuena alrededor del mundo

¿Sabías que en la Nochebuena de Sudáfrica se comen orugas? ¿O que en Brasil llega Papá Noel el 24 subido en un helicóptero? ¿Y que en Groenlandia empiezan a preparar la comida con siete meses de antelación para cenar la víspera de Navidad?

El día de Nochebuena se celebra de muchas maneras diferentes a lo largo del mundo. Cada país cuenta con sus tradiciones y costumbres, así que hemos recopilado alguna de las más curiosas y sorprendentes:

1. El pepinillo escondido en Estados Unidos

En muchos arboles de Navidad de las casas estadounidenses se encuentra escondido un elemento muy inusual. Se trata de un adorno en forma de pepinillo que tendrán que encontrar para ser quien reciba un regalo extra al día siguiente en Navidad.

2. Patinar hasta la Iglesia en Venezuela

Cada Nochebuena, los habitantes de Caracas, la capital venezolana, se dirigen a la iglesia por la mañana de una forma un tanto inusual: se calzan sus patines y van rodando a misa. Esta tradición está tan extendida en la ciudad que se cierran algunas carreteras para que las personas puedan patinar con seguridad.

3. Fiestas tropicales en Hawaii

La Nochebuena hawaiana tiene unos tintes tropicales como en ningún otro lugar. Es por eso que muchas casas adornan palmeras en vez de abetos par estas fechas y usan canoas y delfines para recrear el trineo y el reno de Papá Noel, quien usa camisas con flores en lugar de sus tradicionales abrigos.

4. Menú de KFC en Japón

La gastronomía japonesa es reconocida y disfrutada por todas partes del mundo, pero Japón en su menú de Nochebuena, va un paso más allá y eligen un menú un tanto curioso. Y es que sus ciudadanos optan por comprar comida rápida en la cadena de pollo frito KFC.

Esta tradición se lleva a cabo desde 1974, después de una campaña de marketing extremadamente exitosa en el país. Esto ha llevado a que muchos japoneses reserven sus menús de KFC con meses de antelación, o incluso hagan colas de dos horas para hacer con uno.

5. Noche de literatura en Islandia

Los islandeses se intercambian libros en Nochebuena y luego pasan el resto de la noche leyéndolos y comiendo chocolate. Esta tradición es parte de la temporada llamada Jolabokaflod, que se traduciría como "inundación de libros de Navidad".

6. Gnomos mágicos en Noruega

En Noruega, no se espera hasta Navidad para abrir los regalos, si no que se hace la noche anterior en Nochebuena. Y curiosamente en el país nórdico no es Papá Noel quien trae los obsequios, sino los nisse, unas criaturas mitológica con apariencia similar a los gnomos.

7. Cocinar con siete meses de antelación en Groenlandia

Si quieres comer el plato tradicional navideño de Groenladia para la cena de Nochebuena, más te vale empezar a prepararlo con antelación. Concretamente son siete meses los que se tardan en cocinar el kiviak, que consta de alcas (un ave común en el norte de Europa) que se maceran y fermentan en el cuerpo vaciado de una foca.

8. Gallos en las iglesias de Bolivia

Los bolivianos celebran la tradicional Misa del Gallo en la víspera de Navidad de una manera curiosa, y es la personas llevan gallos de verdad a la iglesia durante la medianoche, ya que se cree que un gallo fue el primer animal que anunció el nacimiento de Jesucristo.

9. Esperando a las estrellas en Polonia

En la víspera de Navidad en Polonia, la cena de Nochebuena no puede comenzar hasta que aparezca la primera estrella en el cielo nocturno, que simboliza la estrella que siguieron los Reyes Magos hasta Belén. Además, durante la noche los comensales se intercambian “oplatek”, es decir, obleas.

Otra curiosidad de la Navidad polaca, es que adornan sus árboles con telarañas, pues creen que una araña tejió una manta para el Niño Jesús. Es por eso que muchos polacos consideran que estos artrópodos son símbolos de bondad y prosperidad.

10. Helicóptero en vez de trineo en Brasil

El día de Nochebuena es cuando los niños brasileños reciben sus regales. Pero su Papá Noel, o más bien Papai Noel, viaja por los cielos a bordo de un helicóptero en vez de en trineo. Además, debido al clima caluroso del país las casa no cuentan con chimenea, de modo que Papai Noel entra tranquilamente en las casas por la puerta principal.

11. Un plato inusual en Sudáfrica

En Sudáfrica podemos encontrar algunas de las comidas navideñas más inusuales del mundo. Y es que, por ejemplo, un plato que no puede faltar en la cena de Nochebuena en el país es nada más y nada menos que las orugas fritas las polillas emperador.

12. Esconder escobas en Noruega

En la Nochebuena noruega se lleva a cabo una curiosa e inusual tradición. Las personas esconden todas las escobas de sus casas para seguir con una tradición navideña centenaria según la cual se creía que las brujas traviesas y los espíritus malignos salían en esta fecha en busca de escobas para montar. Así que una vez que las familias noruegas terminaban su fiesta de Nochebuena, escondían sus escobas para evitar que las robaran.

13. Los siete peces en Italia

La cena del 24 en Italia, llamada Fiesta de los Siete Peces, tiene un significado oculto. Tal y como indica su nombre, el menú consta de siete platos con siete pescados o mariscos diferentes, que representan cada uno de los siete pecados capitales.

14. Grecia y su espíritu maligno

Durante Nochebuena, las familias griegas tienen una jornada atareada: se pasan el día evitando que un espíritu maligno conocido como Kallikantzaroi entre en sus casas. Para ello, rocían con agua bendita una cruz y mantienen encendida la chimenea durante todas las Navidades.

15. Lanzamiento de zapato en la República Checa

En la República Checa, durante la Nochebuena, existe una tradición según la cual las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y lanzan un zapato por encima de su hombro. Así, si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, significa que pronto encontrarán el amor, pero si sucede lo contrario, permanecerán solteras durante un año más.

Otra curiosidad checa, es que para conservar lo más fresco posible el pescado que cenarán esa noche del 24, algunas familias compran el pez vivo y lo mantienen vivos durante varios días en las bañeras de sus casas.