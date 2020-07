13 cosas que debes saber si vas a las Canarias en la era covid

La baja incidencia del virus en las Islas y la buena gestión del Gobierno de Canarias frente a la pandemia ha facilitado una apertura anticipada respecto al resto del país. La Gomera, El Hierro y La Graciosa fueron los primeros territorios españoles en alcanzar la “nueva normalidad”. Actualmente, las ocho islas han superado con éxito la etapa más álgida de la crisis sanitaria y se preparan para recibir a los viajeros con las máximas garantías de seguridad.

Durante estos meses de crisis, las Islas Canarias se han posicionado como destino turístico líder en seguridad frente a la pandemia de la COVID-19. Su bajo índice de contagios y su constante trabajo a través de su Laboratorio Global de Seguridad Turística le sitúan como el destino perfecto en el que poder disfrutar de una experiencia turística distinta pero igual de excelente. Canarias trabaja para proporcionar seguridad sanitaria a sus visitantes y residentes mediante la introducción de protocolos innovadores en toda la cadena de valor de la actividad turística.

La concienzuda gestión de la crisis por parte de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha llevado a las Islas a colaborar con la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, en el marco de su apoyo a la recuperación de los destinos turísticos en condiciones de seguridad, sostenibilidad e innovación.

Y como quieren seguir siendo uno de los destinos turísticos más seguros del mundo, han elaborado una serie de medidas para poder seguir disfrutando de este paraíso atlántico sin correr riesgos. ¿Tienes pensado volar para allá? Toma nota:

Distancia de seguridad interpersonal: La mascarilla será obligatoria si no se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Eventos y actividades multitudinarias: Se autorizan 1.000 personas en exteriores o 300 en interiores, con acceso escalonado y evitando aglomeraciones.

Restauración: Se mantendrán 1,5 metros entre mesas, grupos de mesas o en barra. No se usará carta común. Los clientes esperarán acomodo, limpieza y desinfección.

Alojamientos turísticos: Se respetarán las medidas específicas de cada establecimiento. La animación será al aire libre, sin intercambio de material. Reducción de textiles en todo el establecimiento. La ropa de cama estará protegida en armarios

Actividades culturales en espacios cerrados o abiertos: Las butacas estarán preasignadas, por núcleos de convivencia y con el público sentado, manteniendo la distancia de seguridad.

Deportes: Se practicará en grupos máximos de 30 en exterior o 25 personas en interior, manteniendo la distancia de seguridad, prevención e higiene. No se autorizan las modalidades con contacto interpersonal continuado.

Eventos deportivos y espectáculos públicos: Se debe mantener la distancia de seguridad o uso de mascarilla, con un máximo del 75% del aforo y 300 personas en interior o 1.000 en exterior. El público sentado debe mantener distancia de seguridad.

Culto religioso: Se debe mantener la distancia de seguridad entre no convivientes y no superar el 75% de aforo. Los actos de culto en exterior deben respetar las medidas de protección.

Sepelios: En los velatorios se mantendrá la distancia de seguridad entre no convivientes con un máximo de 50 personas en exterior o 20 en interior. La comitiva del sepelio o cremación no superará las 50 personas. En la ceremonia de cremación no habrá más de 5 personas.ç

Ceremonias religiosas o civiles: Se mantendrá la distancia de seguridad entre no convivientes y no se superará el 75% de aforo. Se autoriza un máximo de 250 personas en el exterior o 150 en interiores.

Playas: Se debe respetar la normativa municipal específica. La práctica deportiva será individual o en parejas, sin contacto. Los equipos, máquinas y hamacas se desinfectarán antes y después de su uso. Estas últimas serán de uso individual con 2 metros de separación entre ellas.

Acampadas: Sólo se podrá acampar previa autorización municipal y en grupos de un máximo de 20 personas.

Ocio nocturno: Se autoriza el ocio nocturno en espacios abiertos, en mesas, 75% máximo de aforo. Evitar aglomeraciones. Sin pistas de baile.