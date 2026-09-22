Hace 127 años la "España negra" vio en esta ciudad de Guadalajara "un rincón de la Edad Media hecho para un poeta o pintor”: hoy su catedral guarda una de las esculturas funerarias más célebres de España

En 1855 nacía en Bélgica un joven Émile Verhaeren, poeta flamenco de educación francés que en 1888 llevaría a cabo su "trilogía negra", a lo largo de sus viajes por París, Londres, Alemania y España, donde escribiría a cerca de un "pueblo desvencijado cayéndose a pedazos y que parece hecho para un poeta o pintor”.

Dos años más tarde de su nacimiento, en la ciudad asturiana de Ribadesella, nacía Darío de Regoyos, artista impresionista y neoimpresionista, y pionero en España de la xilografía de creación. Regoyos recibió gran parte de su formación en Bélgica, lo que le llevó a ser anfitrión de muchas de sus amistades extranjeras en diversos recorridos por España. Y es de estas casualidades que, en junio de 1888, ambos se encontrarían en un viaje de cuatro meses por el País Vasco, Navarra y Castilla la Vieja, y término en la ciudad de Madrid.

Sigüenza, Guadalajara / Istock

Como artistas y deliberada, la elección “poco turística” de formato y recorrido buscaba pueblos pequeños, tercera clase y visitas a las horas del crepúsculo y de la noche, lo que haría de sus viajes una producción fantástica y un retrato de la España de entonces que hoy recuerda: "Llegando al oscurecer, da la sensación de un rincón de la Edad Media donde hasta los personajes del cuadro están aún en harmonía con la población ruinosa", describiendo el que hoy sigue siendo uno de los pueblos más impresionantes de España.

Martín Álvarez

La ciudad medieval más imponente de España

A lo largo de su recorrido nacional, Verhaeren escribió cuatro artículos sobre sus viajes para la revista L'Art moderne, titulados Impressions d'artiste. En ellos retrataba imágenes de la época entre las que dedicó cuatro “impresiones crepusculares” a Tudela, Tarazona, Veruela y Sigüenza, siendo la entrada a esta último la descripción anterior: una postal anacrónica donde la ciudad Conjunto Histórico Artístico, candidata a Patrimonio de la Humanidad, erguía los cimientos que desde el siglo XII, y aún hoy, mantienen la arquitectura medieval de la Sigüenza fortificada.

La puerta de un pueblo medieval / Istock / SAMI AUVINEN

En su ascenso cronológico la ciudad comienza bajo sus murallas de origen bajomedieval, por el arrabal inferior hasta el flanco defensivo de la Catedral de Santa María de Sigüenza, declarada Bien de Interés Cultural. Su construcción, desde el siglo XII hasta el XVI, es circense, fortificada y gótica, con dos torres almenadas de fachada, el claustro, la Sacristía de las Cabezas y el que hoy se mantiene como la estatua funeraria gótica más célebre de España: el Doncel de Sigüenza.

Interior de la Catedral de Sigüenza, Guadalajara / Istock

El Doncel de Sigüenza

Guardada en la Capilla de San Juan y San Catalina, también llamada Capilla del Doncel, esta estatua se esconde en el corazón de la Catedral de Santa María.

La figura representa a Martín Vázquez de Arce, un noble y militar castellano vinculado al servicio del Cardenal Mendoza, antiguo obispo de Sigüenza, que falleció con apenas 25 años en la Guerra de Granada, sin haber llegado a contraer matrimonio formal, conservando el estatus caballeresco de joven cortesano. La escultura en su honor fue esculpida entre 1486 y 1504 y, pese a ser de autoría anónima rompe completamente con la tradición funeraria medieval, representado el Doncel leyendo un libro, indolente, en lugar de rígido en un sueño eterno.

El estilo es gótico flamígero, con las primeras influencias del Renacimiento italiano, en alabastro fino policromado, y encarna al caballero perfecto, hábil en las armas, pero también en las letras.

Doncel de Sigüenza, en Guadalajara / Istock

Un paseo por Sigüenza

Desde aquí, la Plaza Mayor se extiende a pocos metros, diseñada a finales del siglo XV como puente entre el poder eclesiástico y el civil, con el Ayuntamiento. Rodeada de balconadas de madera recoge además su perímetro en un contorno de soportales preparado para las fiestas y ferias urbanas que solían recibir en la época.

Plaza Mayor en Sigüenza, Guadalajara / Istock

Cruzando las murallas del segundo recinto defensivo a través de la Puerta del Sol o la Puerta del Hierro, se accede al entramado de calles estrechas y empedradas que llaman Las Travesañas. Allí espera la Casa del Doncel, con 700 años de historia, estilo gótico-mudéjar y declarada Bien de Interés Cultural; y en las calles contiguas los templos románicos de la reconquista: San Vicente Mártir y la Iglesia de Santiago, hoy Centro de Interpretación del Románico, ambos con casi 900 años de antigüedad, y declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).

El Castillo de los Obispos de Sigüenza, Guadalajara / Istock

Verhaeren y Regoyos Diez años después, Regoyos recogería los artículos sobre su viaje para hacer una traducción al castellano y acompañarla con sus ilustraciones, así como algunos párrafos de tinta propia, editados como “España negra”, en Barcelona, 1899, con 27 grabados y 7 originales en boj.

El recorrido urbano culmina en la cima de la colina frente al Parador de Sigüenza, Castillo de los Obispos, y antigua Acrópolis Militar del primer cuarto del siglo XII. Levantada sobre una antigua alcazaba andalusí, suma más de 900 años de antigüedad y fue fortaleza y palacio episcopal residencial hasta el siglo XIX. Hoy alberga patios interiores, torres de homenaje y capillas románicas y forma parte de la red de Paradores de España, además de estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC).