Para frikis de Lego: 10 regalos para construir,... ¡y "viajar!" a lugares increíbles!

Fans de Lego hay por todo el mundo e incluso tienen un calificativo en el mundo anglosajón. Los fans adultos de Lego se conocen como AFOL (Adult Fan of Lego); si son mujeres, FFOL (Female Fan of Lego); si son niños, KFOL (Kid Fan of Lego); si son adolescentes, TFOL (Teen Fan of Lego). Para todos los AFOL, FFOL, KFOL Y TFOL del mundo va esta selección de productos creados con los famosos bloques de ladrillo daneses.

El famoso fantasma encerrado en la señal de prohibido decora este coche sacado de la película de 1984 protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson y Sigourney Weaver. Viene con todo lujo de detalles: parabrisas curvo, volante modular… Y no necesita pilas para echar a andar: funciona con ectoplasma como combustible (jajaja).

El archiconocido fontanero es el protagonista de este pack de Lego que imita al videojuego de plataforma. La figura de Mario incluye pantallas LCD en los ojos, la boca y el abdomen para expresar un montón de reacciones instantáneas al movimiento.

Ideado en principio para niños, el set incluye minifiguras de Batman, Batgirl y The Joker, un Batmobile de juguete construible, una cámara acorazada… Y este es el juego que se propone: Cuando The Joker use su deportivo clásico para robar la cámara acorazada llena de dinero, los niños pueden ayudar a Batman y Batgirl a disparar las armas del Batmobile, arrojar el Batarang y lanzar un garfio para detenerle.

Sin duda, Baby Yoda fue la gran revolución de The Mandalorian, la serie de Disney+ basada en Star Wars. Para los que se enamoraron del Yoda en miniatura va este modelo que cuenta con cabeza articulada, orejas móviles y boca ajustable para que adopte diferentes expresiones.

Para los que ya estén pensando en las vacaciones va esta autocaravana que cuenta con un interior amueblado, que incluye una mesa, una minicocina y una zona para dormir. Además, con el panel lateral abatible y el techo desmontable, hay espacio más que suficiente para jugar dentro.

Hoy jueves 27 de mayo se estrena el especial Friends: The Reunion en HBO, un momento perfecto para que el fan de la serie se entretenga montando el famoso café Central Perk, centro neurálgico de sus personajes. Incluye sofá, butaca, dos sillas y mesa, una zona de servicio con máquina de café para construir, barra, caja registradora, bote de galletas, pizarra con el menú, un escenario para los conciertos con sofá, sillas y mesas adicionales, tres columnas de color verde; un paragüero con dos paraguas, una ventana decorada con el logotipo CENTRAL PERK... Y cada minifigura se acompaña de sus propios objetos, inspirados en los que aparecen en la serie de televisión, como el teclado de Ross, la bandeja y la taza de café de Rachel, la magdalena de Mónica, la caja de pizza, la porción de pizza y el bolso de hombre de Joey, el portátil de Chandler, la guitarra de Phoebe y la escoba de Gunther.

Momento jardinería: toca crear un bonsái con piezas Lego. Incluye piezas intercambiables para que puedas adornar la maqueta Bonsái con sus clásicas hojas verdes o con flores de cerezo de un vibrante color rosa. También hay ranitas escondidas…

Fans de Harry Potter, el Hogwarts Express ya espera en el andén de King’s Cross. El andén cuenta con un puente ferroviario con reloj, escaleras que conducen a una entrada a través de una pared de ladrillo móvil, un kiosco de periódicos con dos ejemplares de El Profeta y un póster con la inscripción Wanted. El Expreso de Hogwarts incluye un vagón con cuatro asientos, panel lateral y techo desmontables, y la bruja del carrito con su carrito de dulces.

834 piezas para crear la cabeza del malo malísimo de Star Wars. Pásate al lado oscuro con la maqueta del casco de Darth Vader, que mide aproximadamente 20 centímetros de alto, 15 de ancho y 14 de profundidad. El set forma parte de una serie de maquetas de cascos LEGO Star Wars coleccionables para construir y exponer, integrada también por el Casco de Soldado Explorador, una novedad en mayo de 2021.

Viaja a Japón a través de algunos de sus edificios más emblemáticos: la Torre de Tokio, el Tokyo Skytree, el Monte Fuji, el Templo Sensoji, el Castillo de Osaka… Un modelo no solo diseñado para jugar, sino también para decorar.

