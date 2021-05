10 puertos en los que hay que atracar una vez en la vida

Decía el célebre escritor Stefan Zweig que “cada puerto y cada barco lleva una carga diversa, siendo en sí el mundo en nuestras ciudades”. No podía tener más razón.

Los puertos son la entrada y la salida de nuestras mercancías pero, más allá de eso, son lugares en los que podemos embarcarnos en algunas de las aventuras más espectaculares del globo terráqueo.

Son esos lugares que, navegando, aparecen de la nada y te reciben con algunas de las postales más bonitas que hayas podido ver en tu vida, adentrándonos en lugares modernos, históricos o realmente bellos.

Por su encanto, por su carga icónica o por ser algunos de los lugares más espectaculares del mundo, hoy recorremos los puertos en los que tenemos que atracar una vez en la vida.

1. Puerto de Sidney, Australia

Está considerado uno de los puertos más asombrosos y extraordinarios del mundo. Navegar por las aguas de su puerto… es de otro mundo. Subido a bordo de un barco podemos admirar su famosa ópera y la belleza inigualable de los edificios que lo adornan, que nos dejan una panorámica única.

2. Puerto de Mahon, Menorca, España

Es el mayor puerto natural del mediterráneo y el quinto del mundo, con más de seis kilómetros de longitud. Navegar por él, además de hacerlo en un lugar único, es embarcarse en un lugar plagado de belleza.

3. Puerto de Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Atracar en uno de los puertos de Dubai, como podrás imaginar, es una de las experiencias más sorprendentes del mundo. Navegar por sus aguas es sentir la magnificencia de sus grandes rascacielos, que se impondrán ante nosotros a cientos de metros de altura.

4. Puerto de Burano, Venecia

No es de los puertos más grandes, ni mas conocidos. Pero es uno de los mas peculiares y curiosos. Burano es una pintoresca isla conocida por sus coloridas casas de pescadores. Y es ahí donde reside su magia, en sus pequeños canales atestados de pequeñas embarcaciones con un telón de fondo muy colorido.

5. Puerto Gruz, Dubrovnik

Este hermoso puerto marítimo fue, en su día, un centro comercial clave de la época medieval. Ahora es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y ha servido de lugar de rodaje de una de las series más populares de todos los tiempos: Juego de Tronos.

6. Puerto de Barcelona, España

El puerto de Barcelona es como su ciudad, bellísimo. Fue mejorado con el recinto de Port Vell antes de los Juegos Olímpicos de 1992 y desde aquí observamos unas impresionantes vistas de la puesta del sol. Cercano, bello y una visita obligada, eso es todo.

7. Puerto Victoria, Hong Kong

Rodeado de rascacielos con luces de neón es, sin duda, uno de los puertos más alucinantes de todo el planeta. Navegar al crepúsculo hacia el puerto Victoria se convierte en una de las experiencias que, sin duda, hay que vivir una vez en la vida. Hong Kong, desde el mar, es un lugar que fusiona lo antiguo con lo nuevo y es un testimonio del poder económico de su comercio marítimo.

8. Puerto de Singapur

No hay duda alguna de que uno de los puertos más bellos del mundo es este, que se extiende desde Marina Bay Sands hasta Gradens by the Bay. Es monumental, rodeado de una arquitectura única en el mundo y con unas vistas rodeadas en su totalidad por belleza arquitectónica.

9. Puerto de Estambul, Turquía

Que decir de Estambul… tan bella y tan poética. Desde su puerto, y subidos a uno de sus famosos barcos, podremos admirar la belleza de una ciudad coronada or la Mezquita Azul.

10. Puerto de Nyhavn, Copenhague

Atracar aquí es llegar a un paseo marítimo que data, nada mas y nada menos, que del siglo XVII. Este lugar es el mas retratado en las postales de Copenhague y una de las primeras imágenes que se nos pueden pasar por la cabeza al pensar en la capital de Dinamarca.

