El Gobierno espera la llegada de 10 millones de personas a la España rural para ver el eclipse solar el 12 de agosto

Un eclipse solar total es aquel en el que la luna se pone entre el sol y la tierra, de forma que durante unos instantes la sombra de la luna se proyecta completamente sobre la superficie de la tierra. Y la franja de totalidad, que es como se conoce en la jerga astronómica a la zona en la que se verá por completo el eclipse, cruzará España de oeste a este entre las 19.30 horas y las 20.30 horas. Pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña, el primer lugar en el que será visible, hasta Palma de Mallorca, el último, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Pero no se verá ni desde Madrid ni desde Barcelona.