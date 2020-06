Los 10 cócteles más 'instagrameados' del mundo

Uno de los momentos estrella de cualquier viaje es cuando tienes la oportunidad de probar un plato o una bebida típica del lugar. Sabores familiares con toques distintos, gustos y texturas completamente nuevas que montan una fiesta en tu paladar… es una experiencia tan única que cuesta describirla con palabras a la vuelta a casa.

Esto también se aplica a los cócteles más famosos, que si bien hoy en día se pueden beber en todas partes, tienen una larga historia detrás de ellos y provienen de lugares distantes o exóticos. Probar un Mojito en Cuba, una Piña Colada en Puerto Rico o una Caipirinha en Brasil sabe mil veces mejor y es una experiencia inolvidable.

Además ¡piensa en las fotazas que te puedes hacer! Por eso Holidu, ha elaborado lista de los cócteles más populares, sirviéndose de los datos de Instagram y ha investigado sus lugares de origen, para que puedas degustarlos como se merecen.

Mojito: 5.672.376 menciones - Cuba

La medalla de oro al cóctel más deseado va para el mojito con sus más de 5 millones y medio de hashtags! Amado y fotografiado por muchos, es un imprescindible en el menú de cualquier bar de copas que se precie y ha contribuído a hacer más interesantes las noches de muchos fiesteros alrededor del mundo, que aman beberlo en compañía y presumir de cóctel en Instagram. Originario de La Habana, Cuba, puede decirse que el mojito comenzó su ascenso a la popularidad alrededor de 1930 y con sus numerosas menciones demuestra no haber perdido ni un ápice de su atractivo desde entonces. Los ingredientes tradicionales de este amado cóctel son: ron blanco, azúcar moreno, lima, menta y agua con gas.

Bebedor empedernido de mojito: Ernest Hemingway es uno de los nombres que aparecen en la controvertida historia del nacimiento del mojito.

Dónde tomarse uno: como bien dice la frase "Mi mojito en La Bodeguita, Mi daiquiri en El Floridita", el lugar más icónico para tomar un buen mojito es la Bodeguita del Medio de Attilio De la Fuente, en la Habana.

Sangría: 3.261.103 menciones - España

En segundo lugar llega una bebida que conocemos bien en España; la sangría, que no sólo nos encanta a nosotros sino también a los turistas que nos visitan, logrando más de 3 millones de hashtags. La receta es simple: vino tinto, azúcar y frutas, con variaciones según la región. En Cataluña se utiliza vino blanco o espumoso para preparar la denominada "sangría de cava". Es difícil establecer el origen de la Sangría, rodeado de controversia, pero la legislación europea restringe la denominación "sangría" a la que se produce en España y Portugal. Aún así es una bebida popular no sólo en España, sino también en Grecia e incluso Inglaterra. ¡Hasta existe una bebida predecesora de la sangría de origen caribeño!

Bebedores empedernidos de sangría: Puede que no amen la sangría tanto como aman la música, pero Pharrell Williams y Camila Cabello le dedican incluso una canción a su bebida favorita; Sangria Wine.

Dónde tomarse una: Un sitio donde la saben preparar genial es la crepería Cre-Cottê, en Pontevedra, no solo ofrecen una versión, sino tres: la tradicional de vino, la alternativa asturiana con base de sidra o la innovadora de cava.

Gin Tonic: 3.238.385 menciones - Reino Unido

En tercer tenemos a otro clásico: el gin tonic. Este elegante cóctel elaborado con ginebra, agua tónica y una generosa porción de hielo es refrescante y popular a partes iguales. Fue introducido por primera vez en el siglo XVIII por la Compañía Británica de las Indias Orientales cuando un médico escocés, George Cleghorn, estudiaba los efectos de la quinina en los pacientes de malaria. Ahí surgió la idea de hacer más agradable el sabor de esta "medicina" añadiéndole azúcar, ginebra y lima… ¡así da gusto ponerse enfermo!

Bebedora empedernida de Gin and Tonic: Uno de los amantes del gin-tonic no es otro que la escritora J.K. Rowling, que cuando no está trabajando en su nueva aventura fantástica, se relaja disfrutando de este cóctel de referencia. Quizás los fans de Harry Potter hubieran preferido que bebiera sólo cerveza de mantequilla…

Dónde tomarse uno: Si quieres tomarte un buen gin tonic en su lugar de origen te recomendamos The Jolly Botanist, en Edimburgo, Escocia. Tienen una amplia selección con variaciones distintas, buen ambiente y buena música.

Piña Colada: 1.764.009 menciones - Puerto Rico

La piña colada no podía faltar en nuestra clasificación y aterriza en un digno cuarto lugar. Su dulzura a base de ron, batida de coco y zumo de piña conquista allá por dónde va y su presentación se completa decorandola con una rodaja de piña o una guinda. Hay varias historias sobre su origen, una de ellas protagonizada por el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí, quien, para animar a sus marineros, les ofreció una primera versión del famoso cóctel. El hecho es que en 1978 la piña colada fue proclamada el cóctel oficial de Puerto Rico y comenzó su ascenso a la popularidad.

Bebedora empedernida de Piña Colada: Entre los amantes de éste dulce cóctel está la famosa actriz Jennifer Lawrence, que hasta solicitó que le sirvieran piña colada en su mesa durante los Globos de Oro en 2013.

Dónde tomarse uno: en el Restaurante Barrachina de San Juan en Puerto Rico la sirven con coco y piñas frescas y está de escándalo, es uno de los sitios de copas favoritos de los habitantes de la ciudad y además te sirven de comer por si se te va la mano con la bebida…

Bloody Mary: 1.751.434 menciones - Francia

El quinto lugar va para el Bloody Mary, con casi 2 millones de hashtags. Este cóctel se prepara con vodka, zumo de tomate, salsa Worcestershire, apio, ajo, hierbas, aceitunas, limón, sal y pimienta y se suele consumir por la mañana o a primera hora de la tarde. Además, tiene fama de ser la cura perfecta para la resaca. Se dice que el barman francés Fernand Petiot lo inventó en 1921 en un bar parisino, que más tarde se convirtió en Harry's New York, lugar de encuentro para inmigrantes americanos, incluyendo al célebre Ernest Hemingway. El nombre del cóctel viene de la despiadada Reina María I de Inglaterra, a menudo apodada "Bloody Mary".

Bebedores empedernidos de Bloody Mary: Seguramente a todos nos han entrado ganas de beber Bloody Marys después del estreno de la película el Gran Gatsby, con Leonardo Di Caprio, que retrata la era del jazz, la transgresión y en la que por primera vez que se mezcló este delicioso cóctel ¿Quién no querría tomarse un buen Bloody Mary con el propio Gatsby?

Dónde tomarse uno: Qué mejor sitio para beberlo que su lugar de origen. Harry's New York Bar es, además, uno de las mejores bares de cócteles de París y si vas sobre las diez de la noche te puedes tomar uno mientras tocan el piano en vivo.

Aperol Spritz: 1.442.207 menciones - Italia

En sexto lugar llega un cóctel italiano con casi un millón y medio de hashtags; el anaranjado Aperol Spritz. Elaborado a base de prosecco, aperol y agua tónica, este cóctel es el símbolo por excelencia del aperitivo italiano. Lo inventaron en Padua en 1919 los hermanos Barbieri, y se abrió camino entre el Véneto y el Friuli con un éxito que dura hasta nuestros días. Tras la adquisición de Aperol por parte del Gruppo Campari, se ha definido como la bebida perfecta para ocasiones especiales, ¡cuadruplicando sus cifras de ventas! En 2019 también fue nombrado noveno entre los mejores cócteles del mundo y sigue siendo el símbolo del aperitivo.

Bebedor empedernido de Aperol Spritz: A esta bebida no le faltan fans, entre ellos el actor inglés Benedict Cumberbatch, que ha confesado públicamente su amor por este símbolo culinario de Italia

Dónde tomarse uno: En el Bar Nazionale, en la Piazza delle Erbe de Pauda te puedes tomar uno en su lugar de origen mientras disfrutas de una rica selección de “tremezzini”, sándwiches típicos de la región.

Michelada: 1.282.453 menciones - México

El séptimo puesto nos invita a viajar a Latinoamérica para conocer una de las versiones más exitosas del Bloody Mary: la Michelada, con más de un millón de hashtags. Este cóctel se prepara a base de cerveza, zumo de limón, salsa picante, jugo de tomate y chile. Hay distintas variedades en Sudamérica, según la región. Existen diversas teorías sobre su origen, según una de ellas se originó porque Michel Ésper, en los años 60, pedía siempre su cerveza con lima, sal, hielo y una pajita en el Club Deportivo Potosino de San Luis Potosí, México. Los miembros del club pronto empezaron a llamar a esta original cerveza la "Limonada de Michel", que acabó derivando en Michelada.

Bebedor empedernido de Michelada: El cantante mexicano Carlos Rivera parece tener el mismo gusto que Michel, ya que incluso se bebió una en directo en un programa de radio hace un par de años.

Dónde tomarse una: Tikix, en San Luis de Potosí es un lugar agradable y céntrico con gran variedad de micheladas para que las pruebes en la ciudad dónde se inventaron.

Caipirinha: 1.248.197 menciones - Brasil

En octavo lugar está la Caipirinha con más de un millón de hashtags. El cóctel nacional de Brasil se prepara con cachaça, un licor destilado muy común en Brasil, azúcar y lima. El origen de este delicioso cóctel no está claro, pero se dice que se surgió a principios del siglo XX en Portugal, en la región del Alentejo, para tratar a los que habían contraído la gripe española. El nombre del cóctel proviene de "caipira", nombre que se utiliza para llamar a la población de las zonas rurales. Una de las variaciones más famosas del cóctel es la Caipiroska, donde la cachaça es sustituida por vodka.

Bebedores empedernidos de caipiriña: Más de una celebridad ha sido vista en público bebiendo caipiriña: Rihanna, Katy Perry, Madonna, Tom Cruise... desde luego no faltan los famosos que han sido conquistados por la cachaça.

Dónde tomarse una: Un lugar magnífico donde tomarte una caipirinha en su país de origen es el Mini Bar Teatro José Avillez, en Lisboa, con camareros simpáticos y comida de autor increíble. Es una experiencia única.

Moscow Mule: 782.388 menciones - Estados Unidos

En noveno lugar está el Moscow Mule, con casi 800.000 hashtags. Este cóctel, considerado un se prepara mezclando vodka, la cerveza de jengibre y zumo de lima y suele servirse en un vaso de cobre, decorado con una rodaja de lima. Hay muchas variaciones, pero la mejor es la versión original, con el vaso característico, esencial para mantener la bebida fría, que parece tener sus orígenes en Manhattan en el Hotel Chatham de Nueva York, en 1941. Tres amigos, John A. Morgan, John G. Martin, estaban en el bar del hotel y casi por diversión mezclaron vodka con cerveza de jengibre... un poco de lima y voilà, ¡nació el Moscow Mule!

Bebedor en serie del Moscow Mule: La presentadora estadounidense Oprah Winfrey es una gran fan de este fantástico cóctel. Desde que descubrió su amor por la bebida en 2011 no desperdicia una ocasión.

Dónde tomarse uno: La coctelería Ward III en Nueva York es un lugar fantástico para tomarse un buen Moscow Mule en su ciudad de origen y ¡además puedes disfrutarlo en happy hour!

Negroni: 772.460 menciones - Italia

Cerramos el ranking con otro cóctel italiano; el Negroni, con más de 772 mil hashtags. El Elaborado con ginebra, vermú rojo y Campari y elegantemente decorado con una cáscara de naranja, el Negroni es el favorito de muchos bebedores. Al igual que el Aperol Spritz, esta bebida se suele tomar para el aperitivo y la inventó en 1920 el Conde Camillo Negroni, en Florencia. El conde frecuentaba el Caffè Casoni y solía pedir un cóctel americano, pero para variar, un día le pidió al barman que añadiera ginebra y agua con gas. Al nuevo cóctel lo llamaron "americano al estilo del Conde Negroni" y con el tiempo acabó recibiendo su nombre. Entre las muchas variaciones del cóctel, la más famosa es quizás el Negroni sbagliato, que lleva brut espumoso en lugar de ginebra.

Bebedor empedernido de Negroni: Entre los amantes del Negroni, destaca el presentador y chef Anthony Bourdain, que describe al Negroni como el cóctel perfecto "tres licores juntos que no me no me dicen nada por separado pero que combinados con una rodaja de naranja crean algo perfecto!

Dónde tomarse uno: En The Arts Inn, en Florencia te puedes tomar uno riquísimo en un bar con encanto con buen servicio y estupenda música.