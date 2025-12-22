Las 10 calles por las que deberías pasear, al menos, una vez en la vida: son las más espectaculares del mundo

Gracias a su arquitectura tradicional, con tiendas donde se venden artesanías y productos locales, esta calle es un reflejo perfecto de la herencia cultural de la provincia de Sichuan, en el corazón de China. Además de las tiendas, su ambiente es de lo más animado, pues por la noche está iluminada por hermosos faroles, que crean un entorno de lo más mágico para la música y danza tradicionales que se presentan en sus plazoletas.