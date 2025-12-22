Las 10 calles por las que deberías pasear, al menos, una vez en la vida: son las más espectaculares del mundo

Un recorrido por algunas de las calles más emblemáticas de todo el mundo.

La mejor manera para conocer la ciudad que estamos visitando es, sin duda alguna, perderse por entre sus calles, pues solo así podemos descubrir los rincones más secretos que esconden, así como su verdadero espíritu.

El mundo está repleto de calles emblemáticas, cada una con su propio estilo y personalidad, las cuales transmiten una sensación distinta a aquellos que pasean por sus aceras. Por eso, hoy os dejamos una pequeña recopilación de diez calles que deberíais recorrer, aunque sea una vez en la vida.

Adriana Fernández

Washington Street, Nueva York

Empezamos la recopilación con esta calle del barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, más concretamente en su intersección con Water Street. Esta calle, flanqueada por edificios de una arquitectura marcadamente industrial, es famosa por sus vistas con el puente de Manhattan al fondo, estampa que casi todos tenemos presente gracias a la película Érase una vez en América.

Paseo del Filósofo, Kioto

Conocida en japonés con el nombre de Tetsugaku no michi, se trata de un camino de unos 2 kilómetros de largo bordeado por hermosos cerezos que florecen durante la primavera, creando uno de los escenarios más bellos del mundo. Se sitúa en el lado este de la ciudad, y discurre en paralelo a un canal construido durante el periodo Meiji; pasa además junto al templo Ginkaku-ji, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Águeda, Portugal

Aquí hay que hacer un poco de trampa, porque no se trata de una sola calle, sino un conjunto de ellas. Durante los meses de verano, cuando el festival de arte Agitágueda tiene lugar y las temperaturas suben, las calles peatonales de esta ciudad del noroeste de Portugal se cubren de paraguas de todos los colores, convirtiendo la ciudad no sólo en un espectáculo visual, sino en un estupendo refugio para los visitantes.

Al-Muizz, El Cairo

Oficialmente llamada Al-Mu’izz li-Din Allah al-Fatimi, esta calle, datada del siglo X durante la dinastía fatimí, es un auténtico testimonio viviente de más de mil años de historia y cultura egipcia. Símbolo de la evolución y progreso de la ciudad a lo largo de los siglos, Al-Muizz se erigió como centro de comercio, erudición y religión, por lo que, gracias a los palacios, mezquitas y monumentos que encontramos aquí, es uno de los mejores sitios para contemplar la arquitectura islámica histórica.

Dark Hedges, Ballymoney

Como prácticamente todo el territorio irlandés, esta calle perteneciente al pequeño municipio de Ballymoney, en Irlanda del Norte, parece directamente sacada de una historia de fantasía. Diseñada a finales del siglo XVIII, la calle es oficialmente llamada Bregagh Road, y está flanqueada por 150 hayas de un frondoso verde. Si has visto la serie Juego de Tronos puede ser que la reconozcas, pues esta calle aparecía al final de la primera temporada.

Jinli, Chengdu

Gracias a su arquitectura tradicional, con tiendas donde se venden artesanías y productos locales, esta calle es un reflejo perfecto de la herencia cultural de la provincia de Sichuan, en el corazón de China. Además de las tiendas, su ambiente es de lo más animado, pues por la noche está iluminada por hermosos faroles, que crean un entorno de lo más mágico para la música y danza tradicionales que se presentan en sus plazoletas.

Rua do Bom Jesus, Recife

Conocida sobre todo por las coloridas casas que la conforman, Rua do Bom Jesus es la calle más antigua de esta ciudad brasileña. Separada del mar por tan solo otra calle, Rua do Bom Jesus rebosa historia: además de las antiguas vías del tranvía que cruzaba la región, es aquí donde se encuentra la primera sinagoga que hubo en América, construida en el siglo XV y cuyo edificio aún se mantiene.

Heerstraße, Bonn

Otra calle bordeada por hermosos cerezos, pero a menos distancia que Kioto, la conocida como Avenida de los Cerezos en Flor es una de las calles principales del casco antiguo de la antigua capital de la Alemania Occidental, la que también fuera ciudad natal de Beethoven. Durante la época de primavera, cuando los arboles florecen, esta calle se transforma en una especie de túnel rosado, creando un escenario de lo más pintoresco.

Calles Azules, Chefchaouen

Volvemos a hacer un poquito de trampa para hablar de un conjunto de calles. Fotografiadas hasta la saciedad, el nombre con el que estas calles han sido bautizadas les va como anillo al dedo, pues todas las paredes y fachadas de este punto de Chefchaouen (ciudad fundada a mediados del siglo XV) están pintadas de diferentes tonos de azul. Perderse por este paraíso azul es una de las experiencias más relajantes que existen.

Lombard Street, San Francisco

Volvemos a Estados Unidos para hablar de una de las calles más famosas del mundo, instantáneamente reconocible debido a su peculiar trazado. Construida en 1922, Lombard Street es famosa por las ocho curvas que conforman el tramo entre las calles Leavensworth y Hyde, las cuales descienden por una colina empinada. Además de su curioso trazado, digno de postal, la parte superior de este tramo también ofrece unas panorámicas únicas a la bahía de San Francisco.

Aparte de estas diez, son muchísimas más las calles y avenidas dignas de ser descubiertas, como la conocida avenida de los Campos Elíseos de París, u Oxford Street en Londres, pero estás están quizá ya un poco demasiado vistas. Siempre está bien descubrir nuevas calles y rincones.

