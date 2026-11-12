Sara Fernández García

Es "barato a ojos del turista" y es el primer pueblo declarado Bien de Interés Cultural: una villa medieval, una plaza porticada y calles empedradas

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Encajonado entre montañas, en una sierra de Castilla y León, hay un pueblo que protegió su casco histórico mucho antes de que nadie hablara de turismo rural. En 1940 se convirtió en el primer municipio de España declarado Monumento Histórico-Artístico, y fue una medida pionera porque no se protegía una iglesia o un castillo concreto, sino el pueblo entero, con todas sus calles y casas. Recorrerlo es tan sencillo como echar a andar sin rumbo por sus calles empedradas y estrechas, donde la piedra, el granito, la madera y la cal forman casas que parecen sostenerse unas sobre otras. Sus plantas superiores sobresalen sobre la calle con entramados de madera, y muchos balcones y dinteles aún conservan fechas, inscripciones y símbolos religiosos grabados en la piedra. Además, no exige gran desembolso: hay menús del día por algo más de 20 euros y alojamientos desde 50.

Sin darte cuenta acabarás en la plaza Mayor, el corazón del pueblo, rodeada de soportales con columnas de granito y casas con balconadas. A un lado se levanta una iglesia del siglo XVIII que guarda un imponente púlpito de granito del siglo XVI. Pero lo que hace único a este lugar es que sus tradiciones siguen vivas. La más famosa es la de un cerdo que pasea suelto por las calles durante meses, alimentado por vecinos y visitantes, hasta que llega el día de su fiesta y se sortea con fines benéficos. Y cada verano, las familias del pueblo siguen representando una obra de teatro popular al aire libre que se transmite de generación en generación desde el siglo XVII, declarada Bien de Interés Cultural inmaterial en 2022. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.