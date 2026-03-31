El viaje en tren más bonito del mundo cuesta solo 35 euros: una ruta nocturna bajo auroras boreales que cruza el Círculo Polar Ártico

Las auroras boreales son uno de los fenómenos meteorológicos más mágicos e increíbles que se pueden apreciar a simple vista. Quizá por eso son tan difíciles y caras de ver, dicho en el sentido más explícito posible. Los países escandinavos y, concretamente, las regiones situadas en la Laponia, justo encima del Círculo Polar Ártico, son el mejor lugar del mundo para contemplarlas. Y es justo ahí donde se ha puesto en marcha un tren nocturno para cazarlas por muy pocos euros. ¡Dale al play si no quieres quedarte con las ganas de saber más!