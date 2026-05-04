Adriana Fernández

Ni Valencia, ni Madrid: la estación de tren más antigua de España lleva en funcionamiento desde el siglo XIX y está en un municipio de 90.000 habitantes

Fue construida en 1855 y es, a grandes rasgos, la estación de tren más antigua de España que todavía sigue en funcionamiento. Un hecho que, más allá de su estructura de hierro y forja, convierten a la localidad en la que se asienta en una pieza clave para la historia ferroviaria de nuestro país. El edificio no es ostentoso: se ubica en un edificio de una sola planta, tiene forma rectangular y se organiza en tres cuerpos. Su estilo arquitectónico se puede definir como ecléctivo y tiene una mezcla de estilos neoclásicos y neobarrocos. Pero como las palabras se las lleva el viento... si quieres maravillarte con esta joya arquitectónica de nuestro país lo mejor es que le des play al vídeo.