Sara Fernández García

La única muralla romana íntegra del mundo está en España y es Patrimonio de la Humanidad: tiene 10 puertas de acceso y un paseo peatonal de 2 kilómetros

Hay ciudades donde no hace falta consultar un plano ni un mapa: es llegar y dejarse llevar por sus calles. Este rincón del noroeste español es uno de esos destinos en los que el viajero descubre, casi sin proponérselo, una forma distinta de viajar: la de avanzar sobre los restos vivos de un imperio. Y qué te vamos a contar, si es que en España tenemos un patrimonio protegido que nos convierte en un auténtico tesoro para los amantes de la historia.

Pero ojo, ninguna ciudad (prácticamente en el mundo) conserva una fortificación militar romana completa salvo esta, lo que convierte cualquier estancia en una experiencia excepcional. Es un lugar que invita a escuchar sus leyendas, a revivir sus antiguas batallas y a probar los sabores de su cocina tradicional. Concretamente más de dos mil años después de su construcción, esta muralla sigue en pie rodeando el casco histórico de una ciudad del norte de la Península Ibérica que atrae a cientos de turistas cada año. Dale al play y te decimos cuál es y dónde está.