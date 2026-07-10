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Unamuno dijo de esta ciudad que era “un diamante de piedra dorada por soles de siglos y siglos de soles”: declarada Patrimonio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico, es la más bonita de España

Unamuno dijo de esta ciudad que era “un diamante de piedra dorada por soles de siglos y siglos de soles”: declarada Patrimonio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico, es la más bonita de España

Sara Fernández García

Unamuno dijo de esta ciudad que era “un diamante de piedra dorada por soles de siglos y siglos de soles”: declarada Patrimonio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico, es la más bonita de España

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Hay ciudades que se explican con datos y ciudades que solo se entienden contemplándolas. Y esta ciudad pertenece a la segunda categoría. Situada a 1.132 metros sobre el nivel del mar —la capital de provincia más alta de España—, asentada sobre un promontorio rocoso a orillas del río Adaja, su trazado urbano, típicamente medieval, está compuesto por una red irregular de calles estrechas y sinuosas, muchas de las cuales desembocan en plazoletas.

El viajero que llega por primera vez experimenta algo que los siglos no han podido borrar: la sensación de haber retrocedido en el tiempo. Sus murallas, sus iglesias románicas, sus palacios nobiliarios y la sombra alargada de su catedral gótica componen un conjunto único que ha conservado íntegramente su muralla medieval, con una densidad de monumentos civiles y religiosos intramuros y extramuros de extraordinario valor. No es de extrañar que esté declarada Patrimonio de la Humanidad, una tierra que inspiró a Santa Teresa, deslumbró a Unamuno y que sigue enamorando a quienes la descubren por primera vez. ¿Sabes de qué ciudad se trata? Dale al play para descubrirla.

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